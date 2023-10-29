"Готова взяти на роботу": Лобода захистила таксиста, який відмовився говорити українською мовою

Світлана Лобода виставила у своїх соціальних мережах ролик, на якому колишній водій служби таксі подякував усім "небайдужим людям" і запросила його до себе на роботу.

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Співачка Світлана Лобода зробила несподівану заяву: вона висловила готовність підтримати таксиста, який відмовився обслуговувати клієнтів державною мовою і навіть назвав пасажирів "хворими". Про це стало відомо з Instagram виконавиці.

Артистка опублікувала у своїх stories ролик, на якому колишній водій служби таксі Bolt, намагаючись говорити українською, подякував усім "небайдужим людям", які його підтримали.

Лобода покликала на роботу київського таксиста.

"Я готова цього хлопця взяти на роботу", — підписала відео Лобода.

Лобода захистила таксиста, який відмовився говорити українською мовою

Нагадаємо, що українська громадянка звернулася до київського таксиста з проханням спілкуватися з нею державною мовою. У відповідь таксист назвав її хворою та відмовився довезти до місця призначення.

Ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович заступився за звільненого київського таксиста, який відмовився говорити державною мовою, надаючи транспортні послуги, і вигнав жінку з машини.