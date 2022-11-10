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Стиль життя

Через роман із Каньє Вестом Джулія Фокс стала менш затребуваною акторкою

Каньє Вест, Джулія Фокс, роман Каньє Веста, колишня дівчина Каньє Веста
Фото: glamournigeria

Акторка розповіла, що роман із відомим репером негативно вплинув на її кар'єру.

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32-річна акторка та модель Джулія Фокс заявила в подкасті Емілі Ратаковські High Low with EmRata, що через недовгий роман зі скандальними репером Каньє Вестом у неї поменшало пропозицій роботи. Про це пише Page Six.

"Як не дивно, я не отримую стільки пропозицій, як раніше. З досягненням такого рівня слави з'явилося безліч недоліків. Але я не засмучуюсь, я думаю, що все приходить до нас у потрібний час, тому я дійсно не напружуюсь. Мені справді байдуже", — заявила Фокс.

Епатажна Джулія Фокс зустрічалася із 45-річним Вестом близько 6 тижнів. Їхній роман закінчився після того, як Вест поділився серією нещодавно видалених постів у Instagram у відчайдушній спробі повернути свою колишню дружину.

Нагадаємо, італійсько-американська модель Джулія Фокс уперше розповіла про свої психічні захворювання. Дівчина зізналася, що в неї діагностували СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності) та ДКР (депресивно-компульсивний розлад).

Також Фокус писав, що 45-річний американський репер і бізнесмен Каньє Вест втратив статус мільярдера після низки скандалів із його висловлюваннями.