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Стиль життя

Джулія Фокс уперше розповіла про свої психічні захворювання

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Фото: juliafox | Джулія Фокс

Колишня дівчина Каньє Веста сама нещодавно дізналася про проблеми зі здоров'ям.

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32-річна італійсько-американська режисерка та модель Джулія Фокс уперше розповіла про свої психічні захворювання.

У TikTok-акаунті колишня дівчина американського репера Каньє Веста почала відповідати на запитання своїх підписників. Зокрема один з фоловерів Фокс поцікавився, як побудувати успішну кар'єру нейровідмінній людині. Відповідаючи своєму фанату, модель зняла ролик прямо у ванній та зізналася, що в неї діагностували СДУГ (синдром дефіциту уваги та гіперактивності) та ДКР (депресивно-компульсивний розлад).

"У мене бувають періоди величезної продуктивності, коли я перебуваю на вершині світу і почуваюся непереможною. А потім у мене з'являється почуття глибокого, глибокого, глибокого застою. Наче я не можу поворухнутися, чорт забирай", — зізналася зірка глянців та соцмереж.

Джулія Фокс Fullscreen
Джулія Фокс
Фото: christophamend

Крім цього, колишня кохана Каньє Веста додала, що лише нещодавно дізналася про свої захворювання, незважаючи на те, що здогадувалась про це.

"Раніше я постійно рахувала кількість букв у словах і завжди хотіла, щоб їх було 10", — розповіла молода мама.

Каньє Вест та Джулія Фокс Fullscreen
Каньє Вест та Джулія Фокс
Фото: Interview

Режисерка італійського походження та колишній чоловік Кім Кардаш'ян зустрічалися на початку 2021, проте їхній роман став яскравим і коротким. Уже після розриву з репером Джулія почала частіше з'являтися на модних показах та обкладинках глянців, демонструючи своє відчуття стилю та бажання епатувати публіку.

Нагадаємо, Джулія Фокс вийшла у світ у відвертому топі-балаклаві.

Також Фокус писав про сина Джулії Фокс, якого вона одягла у своєму провокативному стилі.