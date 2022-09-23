Джулія Фокс вийшла на публіку у відвертому топі-балаклаві (фото)
Знаменитість відвідала фешн-подію в Італії.
32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс вийшла у світ у відвертому топі-балаклаві під час Міланського тижня моди. Про це пише Page Six.
Колишня дівчина Каньє Веста приміряла чорний трикотажний комплект — відвертий топ-балаклава та вельветова спідниця з провокативним вирізом ззаду. На ногах фешн-інфлюенсера були темні шкіряні туфлі на низьких підборах.
Як аксесуари до провокативного образу Джулія Фокс обрала сумочку з круглою ручкою. А доповненням вечірнього луку стали традиційні для моделі стрілки.
Незвичний топ, який продемонструвала Фокс, уже назвали "бралаклавою" (поєднання балаклави та ліфу).
Джулія Фокс наразі відома своїми провокативними та відвертими образами, проте як акторку її знають з дебютної гри у фільмі 2019 року "Необроблені дорогоцінні камені", за який знаменитість була номінована на премію "Прорив акторів" на церемонії вручення премії Gotham Awards 2019.
Зірка подіумів після роману з американським репером Каньє Вестом активно будує кар'єру у модельній галузі, знімаючись для відомих глянців та беручи участь у світових фешн-подіях.
Нагадаємо, Джулія Фокс з'явилась на Тижні моди в Нью-Йорку в "сукні русалочки".
Також Фокус писав про сина Джулії Фокс, якого вона привчає до свого провокативного стилю.