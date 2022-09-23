Джулія Фокс вийшла на публіку у відвертому топі-балаклаві (фото)

Знаменитість відвідала фешн-подію в Італії.

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32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс вийшла у світ у відвертому топі-балаклаві під час Міланського тижня моди. Про це пише Page Six.

Колишня дівчина Каньє Веста приміряла чорний трикотажний комплект — відвертий топ-балаклава та вельветова спідниця з провокативним вирізом ззаду. На ногах фешн-інфлюенсера були темні шкіряні туфлі на низьких підборах.

Як аксесуари до провокативного образу Джулія Фокс обрала сумочку з круглою ручкою. А доповненням вечірнього луку стали традиційні для моделі стрілки.

[ + – ] Джулія Фокс

Незвичний топ, який продемонструвала Фокс, уже назвали "бралаклавою" (поєднання балаклави та ліфу).

[ + – ] Джулія Фокс

Джулія Фокс наразі відома своїми провокативними та відвертими образами, проте як акторку її знають з дебютної гри у фільмі 2019 року "Необроблені дорогоцінні камені", за який знаменитість була номінована на премію "Прорив акторів" на церемонії вручення премії Gotham Awards 2019.

Зірка подіумів після роману з американським репером Каньє Вестом активно будує кар'єру у модельній галузі, знімаючись для відомих глянців та беручи участь у світових фешн-подіях.

Нагадаємо, Джулія Фокс з'явилась на Тижні моди в Нью-Йорку в "сукні русалочки".

Також Фокус писав про сина Джулії Фокс, якого вона привчає до свого провокативного стилю.