Яблуко від яблуні. Джулія Фокс одягнула однорічного сина у своєму стилі (фото)

Знаменитість відома своїми епатажними та відвертими образами.

32-річна італо-американська акторка та модель Джулія Фокс одягнула сина у своєму стилі. Про це пише E News.

Зірка епатажу та глянців відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку. Зокрема колишня дівчина Каньє Веста дефілювала в першому ряді показу Elena Velez. Фотографам вечора Джулія Фокс показала свого однорічного сина Валентина. Він був одягнутий у чорну сукню.

Тим часом 32-річна модель продемонструвала темну латексну сукню. На її обличчі був трендовий макіяж з висвітленими бровами та акцентом на очі. Волосся Джулії Фокс було у формі "мокрої зачіски".

[ + – ] Джулія Фокс із сином Валентином

Джулія Фокс стала широко популярною після яскравого роману з американським репером Каньє Вестом. Попри це, лише після розриву зі скандальним музикантом знаменитість почала частіше з'являтися на обкладинках впливових глянців та співпрацювати з відомими брендами.

Раніше акторка італійського походження була одружена з Пітером Артем'євим, від союзу з яким підростає однорічний Валентин. У кінці 2021 Джулія та Пітер подали документи на розлучення. Саме тоді модель закрутила роман з Каньє Вестом.

[ + – ] Джулія Фокс із сином

Нагадаємо, Джулія Фокс прикрасила обкладинку глянцю у традиційному для себе латексі.

Також Фокус детальніше писав про попередній шлюб Джулії Фокс.