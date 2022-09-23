Джулия Фокс вышла на публику в откровенном топе-балаклаве (фото)

Знаменитость посетила fashion-событие в Италии.

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32-летняя итало-американская актриса Джулия Фокс вышла в свет в откровенном топе-балаклаве во время Миланской недели моды. Об этом пишет Page Six.

Бывшая девушка Канье Уэста примерила черный трикотажный комплект – откровенный топ-балаклава и вельветовая юбка с провокативным вырезом сзади. На ногах fashion-инфлюэнсера были темные кожаные туфли на низком каблуке.

В качестве аксессуаров к провокативному образу Джулия Фокс выбрала сумочку с круглой ручкой. А дополнением вечернего лука стали традиционные для модели стрелки.

[ + – ] Джулия Фокс

Необычный топ, который продемонстрировала Фокс, уже назвали "бралаклавой" (сочетание балаклавы и лифа).

[ + – ] Джулия Фокс

Джулия Фокс известна своими провокационными и откровенными образами, однако в качестве актрисы ее знают по дебютной игре в фильме 2019 года "Необработанные драгоценные камни", за который знаменитость была номинирована на премию "Прорыв актеров" на церемонии вручения премии Gotham9 Awards.

Звезда подиумов после романа с американским рэпером Канье Уэстом активно строит карьеру в модельной отрасли, снимаясь для известных глянцев и участвуя в мировых fashion-событиях.

Напомним, Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке в "платье русалочки".

Также Фокус писал о сыне Джулии Фокс, которого она приучает к своему провокативному стилю.