Джулия Фокс показала свою неряшливую квартиру и рассказала, что спит в одной кровати с сыном

Оказалось, что апартаменты бывшей девушки Канье Уэста совершенно не похожи на жилье селебрити: она маленькая и забита хламом.

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Актриса и модель Джулия Фокс, которая прославилась благодаря своему очень короткому роману с рэпером Канье Уэстом, показала в TikTok свою квартиру в Нью-Йорке. Оказалось, что квартира Джулии забита хламом, в ней живут мыши, а ее двухлетний сын Валентино спит с ней в одной кровати. Об этом пишет Too Fab.

Ее гардероб, большая часть которого была подарена Канье Уэстом, хранится на кухне, а на подоконнике торжественно стоят урны с прахом родственников.

Также актриса рассказала, что ее двухлетний сын Валентино спит с ней в одной кровати.

[ + – ] Джулия Фокс показала свою квартиру в Нью-Йорке

Оказалось, что 32-летняя Джулия Фокс спит в гостиной, потому что превратила свою спальню в игровую комнату для своего сына.

"Я поставила свою кровать здесь, в гостиной, чтобы превратить свою спальню в маленькую игровую комнату для Валентино", — сказал Фокс, направляя камеру через слегка захламленную комнату.

На ее комоде стоят два горшка с засыхающими растениями, потому что, как призналась Фокс, у них с сыном не слишком получается что-то выращивать.

Также она показала длинный коридор, забитый коробками, маленькую ванную комнату и кухню, где стоят коробки с обувью, но зато есть машина для производства сахарной ваты.

[ + – ] Джулия Фокс Фото: Getty Images

Звезда, родившаяся в Милане, провела экскурсию по комнате Валентино, и сказала, что ее сын не проводит там время.

"Думаю, я вложила больше всего сил в обустройство этой комнаты. Я очень хотела, чтобы тут было мило. Однако он здесь вообще не бывает. Он хочет быть только в маминой комнате. Он, типа, даже не спит там. … Да, мы спим вместе. Засудите меня, мне все равно", — сказала Джулия.

"Лично я просто не люблю чрезмерную демонстрацию богатства. Это заставляет меня чувствовать себя противно. Знаете, особенно люди, у которых действительно большие дома… это просто очень расточительно, когда в этой стране так много бездомных. Я на самом деле не такая", — в другом видео Фокс рассказала, что у нее водятся мыши, что, впрочем, обычная проблема для Нью-Йорка.

"Это проблема, в зависимости от того, как вы на это смотрите. Я ценю, что они ночью, пока мы спим, выходят и убирают крошки, которые мой сын бросает на пол. Так что я не собираюсь выселять мышей в ближайшее время", — сказала бывшая девушка Канье Уэста.

Некоторые комментаторы осудили Джулию Фокс за неряшливость, а другие сказали, что она показала обычную квартиру обычного человека, где много внимания уделяется ребенку, и это им нравится.

Джулия Фокс и Канье Уэст недолго встречались в начале 2022 года. Пара часто оказывалась в центре внимания из-за провокационных парных образов.

После расставания Джулия призналась, что она работала доминатрикс в БДСМ-клубе, и рассказала, что ее совершенно не интересует секс.