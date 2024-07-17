Джулия Фокс обвинила режиссера в расизме

Бывшая девушка Канье Уэста долгое время работала над одним проектом. Впрочем, покинула его из-за ссоры с режиссером.

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34-летняя американская актриса и модель Джулия Фокс утверждает, что покинула проект с "иконой списка А" из-за якобы расизма режиссера "белого человека" во время разговора о разнообразии. Об этом знаменитость рассказала в TikTok.

"Хорошо, значит со мной случилась самая сумасшедшая вещь... поэтому я была привязана к проекту в течение пяти лет. Я сделала в это творческий вклад, эмоциональный вклад, это было как мой ребенок", — начала экс-девушка Канье Уэста.

Фокс добавила, что привлекла к работе очень популярного актера, который должен был играть с ней, однако пришел режиссер, имя которого Джулия не стала раскрывать, и пытался выгнать ее, пробыв на проекте всего неделю.

"Я напомнила [ему], что я действительно считаю, что важно иметь разнообразие в нашем актерском и главном актерском составе. И я делала заметки, потому что он сказал: "Почему? Белым людям тоже очень трудно. Кроме того, кастинг разнообразия похож на использование темнокожих людей в качестве марионеток. Белые люди не обязаны брать черных, потому что происходит так много черных проектов — и азиатских — и никто не сердится, что в актерском составе нет белых", — отметила Джулия.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Фокс утверждала, что этот режиссер сказал ей "включить Netflix, включить любые стриминги, это все черные проекты".

Джулия ответила ему, что до сих пор "белые люди были стандартными". Однако режиссер твердо стоял на своих убеждениях.

"О чем ты говоришь?", — сказала она. "Проснись, мы в 2024 году — это не 2005 или что-то такое".

Напомним, что сделало счастливой Джулию Фокс.

Также Фокус писал о каминг-ауте Джулии Фокс.