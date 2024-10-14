"Хватило на всю жизнь": Джулия Фокс сожалеет об отношениях с Канье Уэстом (фото)

Джулия Фокс откровенно рассказала о давнем романе с мужем Бьянки Цензори. Актриса быстро поняла, что ее "используют, как пешку".

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Американская актриса и модель итальянского происхождения Джулия Фокс заявила, что недолгие отношения с рэпером Канье Уэстом поставили ее в одно из самых неловких публичных положений в жизни. Об этом знаменитость заявила в интервью The Times.

34-летняя звезда "Неограненных драгоценностей" закрутила роман с 47-летним музыкантом вскоре после того, как он расстался со своей женой Ким Кардашьян. Фокс рассказала, что никогда не хотела предавать огласке свои непродолжительные отношения с Уэстом: "Я так сожалею об этих отношениях. Я их ненавижу! Они длились всего несколько недель, но их хватило на всю жизнь. Я была, наверное, в самом неудобном положении в своей жизни, и это о многом говорит. Я не хочу, чтобы меня знали как чью-то девушку".

Канье Уэст и Джулия Фокс Фото: glamournigeria

По словам Джулии, в тот период своей жизни она находилась под пристальным вниманием публики, поэтому не афишировала новый роман, хотя и верила, что эти отношения могут быть настоящими. "Это была не моя идея, чтобы это стало достоянием общественности. Если уж на то пошло, я подумала: "Нам стоит подождать", а потом — бац! — это произошло за моей спиной. Я довольно быстро поняла, что меня используют как пешку", — поделилась модель.

Фокс рассказала, что, хотя у них с Уэстом не было интима, но однажды рэпер предложил ей сделать ей операцию по увеличению груди. Более того, сразу после их первого свидания рэпер отправил ей в подарок откровенную одежду, включая обтягивающие черные комбинезоны. Затем, во время их второго свидания, он хотел дать ей целую команду стилистов с целью обновить ее гардероб.

Джулия Фокс и Канье Уэст Фото: Getty Images

Отношения закончились, когда Фокс отказалась подписывать соглашение Уэста о неразглашении их романа. "Я не смогу дружить с тобой, если ты не подпишешь его", — написал он ей. "Я буду жить", — ответила она. Пережить сложный период в жизни Фокс помог ее ребенок: "Я действительно благодарна своему сыну за то, что он стал для меня опорой. Это было похоже на: "Я не могу скатиться по этой спирали, потому что ни один мужчина, каким бы богатым или знаменитым он ни был, не стоит и минуты вдали от моего ребенка".

Джулия Фокс Фото: Getty

Звезда No Sudden Move заявила, что теперь не держит обиды на Уэста. "Я не собираюсь держать обиду и портить себе жизнь из-за того, что я все еще на что-то злюсь. В какой-то момент вам придется простить и двигаться дальше, потому что вы думаете, что причиняете боль другому человеку, но на самом деле вы причиняете боль только себе", — подытожила она.

Напомним, 13 мая Фокус писал о том, что Джулия Фокс ведет целомудренный образ жизни. По словам Джулии Фокс, она не испытывает ненависти к девушкам, у которых много поклонников. Родив ребенка, актриса считает, что исполнила свой долг.