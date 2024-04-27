Джулия Фокс призналась, что ненавидит больше всего (видео)

Модель признается, что прошла свой путь от грязной наркоманки до хозяйки таунхауса в Гарлеме. Работа и полезные знакомства очень помогли ей, однако, как говорит сама Джулия, она бы с большим удовольствием просто сидела дома.

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34-летняя американская модель и актриса итальянского происхождения Джулия Фокс в интервью журналу InStyle честно призналась в том, что терпеть не может работать и мечтает просто валяться на диване. В фотосессии для издания она, тем не менее, примерила очень роскошные офисные ансамбли, показав, что может быть не только королевой эпатажа в микроскопических бикини, но и вполне стильной бизнеследи.

На интервью Фокс пришла в костюме с юбкой от Sho Konishi и туфлях Briana Andalore. Ее брови были обесцвечены, а в макияже привлекали внимание голубые тени и оранжевая помада. Волосы звезде уложили в элегантную прическу.

Джулия Фокс в образе серьезной бизнесвумен

Журналиста, беседовавшего с Фокс, очень удивила ее скромность и спокойствие, которые никак не вяжутся с ее скандальными нарядами для выхода в свет.

"Я уже прошла тусовки, алкоголь и многое другое. Я была тусовщицей. Я была грязной наркоманкой. Я все время отсутствовала и была бездомной. Теперь, когда у меня есть эта стабильность и это безопасное пространство, я хочу быть именно там — дома. Я задолбалась! Я заплатила по счетам. Я получила уличный авторитет. Я готова остаться дома", – подчеркнула она.

После того как в свое время Джулия устроила рум-тур по квартире, где живет в месте с сыном, а видео стало вирусным, многих удивило то, что все так бедно.

"Это была квартира в Ист-Виллидж. На самом деле я жила там довольно долгое время, и мне там было очень комфортно. Это хорошая квартира по стандартам Ист-Виллидж. Но после того, как то видео стало вирусным, я подумала о переезде. В конечном итоге я действительно нашла дом моей мечты в Гарлеме, и мы с моим лучшим другом купили его вместе. Это стало для меня огромной вехой. Это таунхаус, так что это настоящий дом. И это не центр города, а район, где действительно живут все жители Нью-Йорка", – призналась она.

В откровенной беседе Джулия заявила, что ненавидит работать.

"Я ненавижу работу. Я ненавижу работать! А что, разве не все так думают? Я не чувствую вину, говоря это. Мне кажется, все ненавидя работу. Я хочу сидеть дома, смотреть TikTok и есть закуски с моим сыном".

Джулия скоро появится на экранах в проекте OMG Fashun. Восьмисерийный сериал, организованный легендарным стилистом Лоу Роучем, представляет собой реалити-проект, напоминающий Project Runway и Drag Race РуПола, в котором начинающие дизайнеры создают модные вещи из экологических материалов в надежде выиграть денежный приз в размере $10 тысяч. Лучшие из нарядов будет носить Фокс.

Джулия Фокс снялась в проекте OMG Fashun, который выходит на экраны 6 мая

То, что Роуч — мозг каждого вирусного образа Зендея и один из самых востребованных сегодня имиджмейкеров — согласился на сотрудничество с Джулией, красноречиво говорит о ее восприятии среди модной элиты.

"Она чертовски бесстрашна. Я не говорю это многим людям, но мне действительно плевать на то, что вы делаете. Это абсолютная правда. Иногда я могу быть придурком, но я подарю людям цветы, когда они этого заслужили. С Джулией это вполне заслужено. Она действительно хорошо справляется с задачей превратить этот момент в жизнь, и это потому, что она действительно такая, какая она есть", – говорил о ней Роуч.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс вышла в свет с обнаженной грудью.