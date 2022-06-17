Джулія Фокс вийшла у світ у "голій" сукні-сітці (фото)

Після розставання з відомим репером дівчина стала зіркою фешн-індустрії.

32-річна італо-американська акторка Джулія Фокс вийшла у світ в черговому провокативному та відвертому образі. Дівчина приміряла чорну сукню-сітку. Про це пише Daily Mail.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Колишня дівчина Каньє Веста відвідала вечірку UPORN у Нью-Йорку після показу Circle Jerk. На публіку акторка вийшла у відвертому образі, що не приховував її спідньої шкіряної білизни. Джулія продемонструвала чорну сукню-сітку з численними розрізами.

На ногах знаменитості були високі ботфорти. Як аксесуари до провокативного аутфіту Фокс обрала шкіряні рукавички та чорний клатч. Зачіска дівчини була у стилі "мокрого волосся", а на обличчі був особливий макіяж — акторка висвітлила свої брови, підвела очі стрілками і намалювала губи помаранчевою помадою.

[ + – ] Джулія Фокс у Нью-Йорку

Джулія Фокс зустрічалася з американським репером Каньє Вестом кілька місяців на початку 2022. Проте роман пари став яскравим і коротким. Вони оголосили про своє розставання, проте Джулії воно, судячи з усього, пішло на користь. Акторка та режисерка змінила амплуа та пробує себе в ролі fashion-інфлюенсера. Фокс запрошують на модні покази та офіційні заходи, де вона завжди виділяється своїми провокативними нарядами.

[ + – ] Наряди Джулії Фокс, які обговорювали в мережі

Нещодавно 32-річна Джулія вийшла у світ у сукні без спідньої білизни.

Також Фокус писав про найбільш відвертий образ Джулії Фокс. Акторка вийшла за продуктами в одній лише спідній білизні.