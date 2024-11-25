Кіра Найтлі назвала предмет одягу, який не одягне більше ніколи в житті

Актриса зізналася, що замінила туфлі на підборах на зручні черевики, а кроптопи, які любила в юності, давно відправила на найдальші полиці шафи.

39-річна голлівудська акторка Кіра Найтлі зізналася, що ніколи більше не носитиме вкорочений топ. Крім того, вона ненавидить підбори. Про це зірка розповіла в бесіді з журналом The Times.

На початку нульових актриса носила крихітні топи, джинси з низькою посадкою і вузькі шарфи. У фільмі 2002 року "Грай як Бекхем" Найтлі, яка виконала роль Джульєтти, часто з'являлася в спортивному бюстгальтері, демонструючи підтягнутий прес і тонку талію.

За словами Кіри, вона нещодавно побачила в метро групу дівчаток-підлітків, одягнених так само, як вона в юності, тож укотре згадала минулі роки.

Найтлі у 2003 році одягалася, як усі підлітки її часу Фото: Getty

Тепер Найтлі не виставляє напоказ свій живіт. Зірка, яка одружена з музикантом Джеймсом Райтоном і виховує з ним дев'ятирічного сина Еді та чотирирічну доньку Делайлу, зараз віддає перевагу набагато практичнішому стилю, а туфлі на підборах замінила черевиками Dr. Martens.

"У мене є коричнева та чорна пара, і мені дуже важко їх знімати. Я більше не уявляю, як ходити на підборах", — зазначила актриса. Тепер шпильки вона одягає тільки для фотосесій або виходу на червону доріжку.

У повсякденному житті Кіра обирає практичність і зручність

Зараз Найтлі зайнята зйомками в серіалі Netflix "Чорні голуби", де разом із Сарою Ланкашир грає шпигунок. Героїня Кіри Гелен Вебб — агентка організації "Чорні голуби", очолюваної загадковою Рід (Сара), яка 10 років передає спецслужбам секрети свого чоловіка-політика (Ендрю Б'юкен).

Таємний коханець Гелен на ім'я Джейсон (Ендрю Коджі) вбитий, а Рід повідомляє їй, що її становище в організації може бути скомпрометоване. Її теорія підтверджується, коли на Вебб нападають, але її рятує друг із минулого, Сем Янг, якого грає Бен Вішоу.

Сем — ввічливий убивця, який п'є шампанське, але він вибув з гри після провального завдання з катастрофічними наслідками. Оскільки його минуле загрожує наздогнати його, його завдання — захистити Гелен, поки вона розслідує, хто вбив Джейсона і чому.

Потім Гелен змушує Сема пообіцяти зберегти їй життя і захистити її сім'ю, щоб у неї був час дізнатися, хто вбив Джейсона, і помститися їм.

Уся дія відбувається на тлі різдвяного Лондона.

Шанувальники Netflix уже "не можуть дочекатися" обов'язкового до перегляду шпигунського трилера, який вийде на екрани 5 грудня і складатиметься з шести серій.

Сценаристом проєкту став Джо Бартон, а Найтлі вказана як виконавчий продюсер.

Раніше Фокус писав, що Кіра Найтлі хоче захистити своє обличчя авторськими правами від ШІ.