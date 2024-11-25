Кира Найтли назвала предмет одежды, который не наденет больше никогда в жизни

Актриса призналась, что заменила туфли ка каблуках на удобные ботинки, а кроп-топыЮ которые любила в юности, давно отправила на самые дальние полки шкафа.

39-летняя голливудская актриса Кира Найтли призналась, что никогда больше не будет носить укороченный топ. Кроме того, она ненавидит каблуки. Об этом звезда рассказала в беседе с журналом The Times.

В начале нулевых актриса носила крошечные топы, джинсы с низкой посадкой и узкие шарфы. В фильме 2002 года "Играй как Бекхэм" Найтли, игравшая Джульетту, часто появлялась в спортивном бюстгальтере, демонстрируя подтянутый пресс и тонкую талию.

По словам Киры, она недавно увидела в метро группу девочек-подростков, одетых так же, как она в юности, и в очередной раз вспомнила прошлые годы.

Найтли в 2003 году одевалась, как все подростки ее времени Фото: Getty

Теперь Найтли не выставляет на показ свой живот. Звезда, которая замужем за музыкантом Джеймсом Райтоном и воспитывает с ним девятилетнего сына Эди и четырехлетнюю дочь Делайлу, сейчас предпочитает куда более практичный стиль, а туфли на каблуках заменила ботинками Dr Martens.

"У меня есть коричневая и черная пара, и мне очень трудно их снимать. Я больше не представляю, как ходить на каблуках", – отметила актриса. Теперь шпильки она надевает только для фотосессий или выхода на красную дорожку.

В повседневной жизни Кира выбирает практичность и удобство

Сейчас Найтли занята съемками в сериале Netflix "Черные голуби", где вместе с Сарой Ланкашир играет шпионок. Героиня Киры Хелен Уэбб – агент организации "Черные голуби", возглавляемой загадочной Рид (Сара), которая 10 лет передает спецслужбам секреты своего мужа-политика (Эндрю Бьюкен).

Тайный любовник Хелен по имени Джейсон (Эндрю Коджи) убит, и Рид сообщает ей, что ее положение в организации может быть скомпрометировано. Ее теория подтверждается, когда на Уэбб нападают, но ее спасает друг из прошлого, Сэм Янг, которого играет Бен Уишоу.

Сэм — обходительный убийца, пьющий шампанское, но он выбыл из игры после провального задания с катастрофическими последствиями. Поскольку его прошлое грозит настигнуть его, его задача — защитить Хелен, пока она расследует, кто убил Джейсона и почему.

Затем Хелен заставляет Сэма пообещать сохранить ей жизнь и защитить ее семью, чтобы у нее было время узнать, кто убил Джейсона, и отомстить им.

Все действие происходит на фоне рождественского Лондона.

Поклонники Netflix уже "не могут дождаться" обязательного к просмотру шпионского триллера, который выйдет на экраны 5 декабря и будет состоять из шести серий.

Сценаристом проекта стал Джо Бартон, а Найтли указана как исполнительный продюсер.

Ранее Фокус писал, что Кира Найтли хочет защитить свое лицо авторскими правами от ИИ.