Джулія Фокс вийшла у світ у сукні без спідньої білизни (фото)

Знаменитість продовжує епатувати публіку.

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Колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс вийшла у світ у доволі відвертій сукні, яка не передбачає під собою спідньої білизни. Про це пише InStyle.

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Італо-американська акторка прогулялася вулицями Лос-Анджелеса у довгій шкіряній сукні з відвертими вирізами, під якою взагалі не було спідньої білизни. Образ Джулія доповнила високими ботфортами на каблуку.

Волосся колишня кохана Каньє Веста розпустила, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Джулія Фокс у черговому провокативному образі

Джулія Фокс стала широко популярною після роману з американським репером Каньє Вестом. Їхнє кохання було недовгим, проте Джулія отримала можливість з'являтися на престижних вечірках, типу Vanity Fair, зніматися для глянців і стала обличчям нової рекламної кампанії Supreme.

Нагадаємо, акторка Джулія Фокс, яка вже неодноразово епатувала публіку своїми відвертими образами, вийшла у світ в одній спідній білизні.

Також Фокус писав про інший не менш цікавий аутфіт колишньої дівчини Каньє Веста. Джулія Фокс продемонструвала на публіці образ, який складався з одного корсету.