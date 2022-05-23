Джулия Фокс вышла в свет в платье без нижнего белья (фото)

Знаменитость продолжает эпатировать публику.

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Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс вышла в свет в довольно откровенном платье, которое не подразумевает под собой нижнего белья. Об этом пишет InStyle.

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Итало-американская актриса прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в длинном кожаном платье с откровенными вырезами и глубоким декольте, под которым вообще не было нижнего белья. Образ Джулия дополнила высокими ботфортами на каблуке.

Волосы бывшая возлюбленная Канье Уэста распустила, а на лице сделала макияж с акцентом на глаза.

[ + – ] Джулия Фокс в очередном провокативном образе

Джулия Фокс стала широко популярной после романа с американским рэпером Канье Уэстом. Их любовь была недолгой, однако Джулия получила возможность появляться на престижных вечеринках, например Vanity Fair, сниматься для глянцев и стала лицом новой рекламной кампании Supreme.

Напомним, актриса Джулия Фокс, уже неоднократно эпатировавшая публику своими откровенными образами, вышла в свет в одном нижнем белье.

Также Фокус писал о другом не менее интересном аутфите бывшей девушки Канье Уэста. Джулия Фокс продемонстрировала на публике образ, состоявший из одного корсета.