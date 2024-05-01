Тренд лета 2024 за много денег: знаменитости без ума от неоднозначной обуви (фото)

Обувь в виде сеточки с подошвой была представлена на подиумах еще в прошлом году, но только этой весной она стала невероятно популярной.

Related video

С приходом весны и грядущего лета среди селебрити все более популярными становится новый вид обуви, которая представляет собой микс балеток и сеточки, пишет Vogue.

Обувь, которая продается в самых разных стилях – от балеток до кроссовок и лоферов – была представлена рядом брендов, среди которых Khaite и ALAÏA, во второй половине 2023 года по стартовой цене $750. Новая тенденция оставляет полностью открытыми пальцы ног и остальную часть стопы.

За последние несколько месяцев эта тенденция распространилась как среди знаменитостей, так и среди влиятельных лиц: Vogue объявил этот стиль "самой горячей обувью весны". Например, Кортни Кардашьян, Дуа Липа, София Ричи, Дженнифер Лоуренс и Дакота Джонсон были замечены в неизменно популярных черных балетках в сеточку от ALAÏA за $890.

Жизель Бюндхен рекламирует обувь от ALAÏA

Подобную обувь облюбовали модели Эльза Хоск и Рози Хантингтон-Уитли, а также модная блогер Ариэль Чарнас.

В прошлом месяце создательница контента Пейдж Дженис продемонстрировала свою собственную пару балеток в белую сетку, которые она купила у Target всего за $24. По ее словам, они напоминают ей аналогичные балетки от брендов Jeffrey Campbell и Tony Bianco, но не уверена, хочет ли она их оставить.

"Я не знаю, прозрачная сетка мне просто не подходит", "Они напоминают мне носки, которые вам дают в магазине, прежде чем примерить туфли", "Я не уверена, что я чувствую по этому поводу. Я имею в виду, что они не сильно отличаются от этих тонких шлепанцев с точки зрения поддержки и комфорта", "Они похожи на аквашузы, но милые", – пишут в комментариях.

Похоже, эта тенденция, несмотря на ее неоднозначность, сохранится. Многие дизайнеры сейчас создают свои собственные версии модной обуви. Так, бренд Мэри-Кейт и Эшли Олсен, The Row, предлагает совершенно прозрачную пару за $690, а Кристофер Эсбер продает туфли в сеточку за $850.

Khaite производит сетчатые балетки самых разных стилей и цветов. Некоторые из них украшены цветочной вышивкой и кристаллами, по цене от $790 до более $1000.

Более доступные бренды также придумали свой собственный вариант этой тенденции. Jeffrey Campbell, бренд, представленный в таких магазинах, как Anthropologie и Free People, производит сетчатые балетки всех цветов радуги всего за $148, а у сайта моды Mango есть собственная версия прозрачной обуви менее чем за $70.

Любимые знаменитостями Seavees также изготавливают свои эспадрильи за $100. На Amazon можно найти такие дубликаты всего за $27 долларов.

Ранее Фокус писал, какая еще обувь будет в тренде весной 2024.