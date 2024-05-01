Тренд літа 2024 за багато грошей: знаменитості в захваті від неоднозначного взуття (фото)

Взуття у вигляді сіточки з підошвою було представлено на подіумах ще минулого року, але тільки цієї весни воно стало неймовірно популярним.

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З приходом весни і прийдешнього літа серед селебріті дедалі популярнішим стає новий вид взуття, яке являє собою мікс балеток і сіточки, пише Vogue.

Взуття, яке продається в найрізноманітніших стилях — від балеток до кросівок і лоферів — було представлено низкою брендів, серед яких Khaite і ALAÏA, у другій половині 2023 року за стартовою ціною $750. Нова тенденція залишає повністю відкритими пальці ніг і решту стопи.

За останні кілька місяців ця тенденція поширилася як серед знаменитостей, так і серед впливових осіб: Vogue оголосив цей стиль "найгарячішим взуттям весни". Наприклад, Кортні Кардаш'ян, Дуа Ліпа, Софія Річі, Дженніфер Лоуренс і Дакота Джонсон були помічені в незмінно популярних чорних балетках у сіточку від ALAÏA за $890.

Жизель Бюндхен рекламує взуття від ALAÏA

Таке взуття вподобали моделі Ельза Госк і Розі Гантінгтон-Вітлі, а також модна блогерка Аріель Чарнас.

Минулого місяця авторка контенту Пейдж Дженіс продемонструвала свою власну пару балеток у білу сітку, які вона купила в Target лише за $24. За її словами, вони нагадують їй аналогічні балетки від брендів Jeffrey Campbell і Tony Bianco, але не впевнена, чи хоче вона їх залишити.

"Я не знаю, прозора сітка мені просто не пасує", "Вони нагадують мені шкарпетки, які вам дають у магазині, перш ніж приміряти туфлі", "Я не впевнена, що я відчуваю з цього приводу. Я маю на увазі, що вони не надто відрізняються від цих тонких шльопанців з погляду підтримки і комфорту", "Вони схожі на аквашузи, але милі", — пишуть у коментарях.

Схоже, ця тенденція, попри її неоднозначність, збережеться. Багато дизайнерів зараз створюють свої власні версії модного взуття. Так, бренд Мері-Кейт і Ешлі Олсен, The Row, пропонує абсолютно прозору пару за $690, а Крістофер Есбер продає туфлі в сіточку за $850.

Khaite виробляє сітчасті балетки найрізноманітніших стилів і кольорів. Деякі з них прикрашені квітковою вишивкою і кристалами, за ціною від $790 до понад $1000.

Більш доступні бренди також придумали свій власний варіант цієї тенденції. Jeffrey Campbell, бренд, представлений у таких магазинах, як Anthropologie і Free People, виробляє сітчасті балетки всіх кольорів веселки всього за $148, а сайт моди Mango має власну версію прозорого взуття менш ніж за $70.

Улюблені знаменитостями Seavees також виготовляють свої еспадрильї за $100. На Amazon можна знайти такі дублікати всього за $27 доларів.

Раніше Фокус писав, яке ще взуття буде в тренді навесні 2024 року.