Бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс пошла в магазин в нижнем белье

По мнению Джулии, нижнее белье ничем не отличается от купальников, за появление в которых в публичном месте никто ничего не говорит.

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32-летняя итало-американская модель и актриса Джулия Фокс, прославившаяся своим быстротечным романом с эпатажным рэпером Канье Уэстом, даже после расставания с бывшим мужем Ким Кардашьян, не перестает привлекать к себе внимание своими выходами в свет. Причем с каждым появлением Фокс на публике одежды на ней все меньше, подтверждение чему опубликовало издание Е!.

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На днях Фокс заметили с тележкой продуктов возле одного из супермаркетов. Из одежды на ней был черный комплект из бюстгальтера и нижнего белья от Alexander Wang. Образ дополняли светлая джинсовая куртка, такого же цвета джинсовые сапоги до колен и сумка, сделанная из джинсов такого же оттенка.

[ + – ] Джулия Фокс удивила выбором одежды для шоппинга Фото: Getty Images

Наряд Джулии вызвал неоднозначную реакцию в Twitter.

"О, конечно, когда Джулия Фокс ходит за продуктами в нижнем белье, она икона моды. Но когда я это делаю, меня больше не ждут в Whole Foods", "Джулия Фокс жарко и все такое, но это не подходит для похода за продуктами", пишут в комментариях.

После того, как образ стал вирусным в социальных сетях, актриса объяснила свой наряд в своих историях в Instagram, написав:

"Я просто думаю, что если это социально приемлемо на пляже, то это должно быть везде, лол".

Фото: Скриншот

Не так давно Джулия поделилась в соцсети серией снимков, на которых позирует в латексных брюках с низкой посадкой, обуви на огромных каблуках и платформе, переплюнув даже Леди Гагу, а ее грудь закрывал импровизированный лифчик, едва прикрывавший бюст.

Напомним, на вечеринке Vanity Fair 32-летняя Джулия Фокс появилась в платье, которое ее "душило". На мероприятии она была со своим фирменным макияжем, который в Сети уже прозвали "глаза енота"

Также Фокус писал о том, как после расставания с Канье Уэстом Джулия продолжала носить его вещи.