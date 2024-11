Канье Уэст собрался устроить голую свадьбу с Бьянкой Цензори, – СМИ

Таким образом Уэст хочет доказать Бьянке свою преданность и в очередной раз пощекотать нервы публике. На свадьбу он планирует пригласить бывшую жену Ким Кардашьян.

47-летний американский рэпер Канье Уэст на вторую годовщину брака с 29-летней Бьянкой Цензори в декабре решил повторить брачные клятвы. Как пишет Radar Online, он хочет устроить "почти обнаженную церемонию", на которой предстанет почти голым.

Таким образом музыкант хочет положить конец слухам о проблемах в браке.

"Не секрет, что люди шепчутся, что Цензори уходит, поэтому эта свадьба – не только празднование их любви, но и демонстрация миру их прочности", – рассказал инсайдер изданию.

Чтобы доказать Бьянке свою преданность, Уэст хочет вывести их отношения на новый уровень. Поскольку Цензори всегда ходит в полупрозрачных вещах без белья, а Уэст всегда одет с ног до головы, к алтарю он задумал пойти в едва заметной одежде или и вовсе без нее. Более того, на церемонию он планирует позвать свою бывшую жену Ким Кардашьян.

На публике пара появляется одетой очень по-разному Фото: Getty

"Он очень хочет шокировать. Ему очень нравится идея, что они оба пойдут к алтарю в едва заметных нарядах", – уточнил источник.

Свадьбу пара планирует устроить в своем новом особняке в Беверли-Хиллз стоимостью $35 миллионов.

Новости о повторной свадьбе появились после того, как Дженн Ан, выпускница шоу "Топ-модель по-американски" обвинила его в том, что он "затыкал рот" и "душил" ее.

Ан подает в федеральный суд на Уэста и Universal Music Group за гендерно мотивированное насилие из-за инцидента, который, по ее словам, произошел во время съемок музыкального клипа на его песню In For The Kill в 2010 году. Она утверждает, что этот опыт больше походил на "порнографическое затыкание рта/глубокую глотку/фетиши БДСМ", чем на съемку музыкального клипа.

Ранее Фокус писал, что друзья Бьянки Цензори и Канье Уэста обвинили их во лжи. На фоне слухов о разводе Бьянка удалила свой Instagram, а рэпер — публикации.