"Я не знаю, где она": Канье Уэст впервые рассказал, почему его бросила Бьянка Цензори

47-летий американский рэпер Канье Уэст в своей новой песне "Bianca" рассказал, что у его жены Бьянки Цензори случилась паническая атака, и она бросила мужа из-за его скандальных тирад, полных ненависти, в социальных сетях.

Related video

Как пишет Page Six, трек из альбома музыкант представил 3 апреля.

Композиция вошла впластинку "WW3", обложку которого украсила красная свастика.

"Моя детка, она сбежала / Но сначала она попыталась отправить меня в больницу / Не идти в больницу, потому что я не болен, я просто не понимаю этого / У нее паническая атака, и ей не нравится, как я написал в Twitter / Пока не вернется Бьянка, я не буду спать всю ночь / Я действительно не знаю, где она", — читает Уэст рэп в треке,

О том, что жена ушла от него, музыкант понял, отслеживая ее местоположение через приложение Maybach.

"Я отслеживаю свою с**** через приложение / Я отслеживаю свою с**** по городу / Она запрыгнула в машину и побежала / Моя с**** просто не понимает / Иногда кажется, что это запланировано", – говорится в песне.

Досталось и семье Бьянки

"Они хотят, чтобы я ушел в отступление / Они хотят, чтобы я побежал и встретился", — добавляет он, прежде чем сравнить свои отношения с Цензори с отношениями Шона "Дидди" Комбса и Кэсси Вентуры.

"Думаю, мы новые Cassie и Diddy / Я пишу эту песню для Бьянки / Я чувствую дух Донды", — читает Уэст, имея в виду свою покойную мать, которая умерла в 2007 году.

Рэпер, который был женат на австралийке с 2022 года, завершил свой трек словами:

"Бьянка, я просто хочу, чтобы ты вернулась / Вернись ко мне / Я знаю, что я сделал, чтобы разозлить тебя".

Что касается тирад Уэста в соцсетях, где он называл себя нацистом, признавался в любви Гитлеру и оскорблял евреев, то их риторика в последние месяцы становится все больше агрессивной. Дошло до того, что музыкант пригрозил войной бывшей жене Ким Кардашьян и раскритиковал Бейонсе.

Ранее Фокус писал, что после череды скандалов Канье улетел в Токио.