Канье Уэст сбежал из США после скандалов с Ким Кардашьян и Бейонсе

Люди из окружения Уэста отмечают, что Токио действует на мятежного рэпера благотворно, и там он "успокаивается".

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Американский рэпер Канье Уэст после череды скандалов со своими твитами в соцсетях и угроз пойти войной против семейства Кардашьян-Дженнер внезапно для всех сбежал в Токио, пишет TMZ. По словам инсайдеров, он отправился из Лос-Анджелеса в Японию и "мгновенно успокоился".

Люди из окружения музыканта уверяют, что пребывание в столице Японии заставляет Уэста чувствовать себя "полностью оторванным и спокойным", в то время как Лос-Анджелес "может стать для него триггером".

Что касается Бьянки Цензори, которая в последние несколько дней жила в отеле Chateau Marmont в Западном Голливуде, то она выселилась оттуда 24 марта. Неизвестно, полетит ли она к мужу на фоне их супружеских неурядиц.

Последние выходки 24-кратного обладателя премии "Грэмми" в социальных сетях начались 15 марта, когда он вступил в жаркий спор с бывшей женой Ким Кардашьян из-за выпуска песни с участием их старшей дочери Норт, Кристиана "Кинга" Комбса и Шона "Дидди" Комбса. Рэпер загрузил предполагаемый скриншот текстовой переписки между ним и Ким, где обсуждалась торговая марка имени 11-летней девочки.

"Я отправила документы, чтобы ее не было в песне Дидди, чтобы защитить ее. Один человек должен зарегистрировать торговую марку!" – писала Кардашьян.

Канье ей пригрозил:

"Измени их, или я пойду войной. И никто из нас не оправится от публичных последствий. Тебе придется убить меня".

Он обвинил "банду Кардашьян" в ограничении его родительских прав и попытке посадить его в тюрьму.

В свете последних событий Ким хочет держать детей подальше от противоречивого поведения их отца и не желает, чтобы Норт профессионально связывала себя с Дидди. Она задумывается лишить экс-супруга права совместной опеки над их четырьмя детьми: Норт, девятилетний Сейнт, семилетняя Чикаго и пятилетний Псалм.

Кардашьяны – не единственная влиятельная семья, которую в соцсетях разнес Уэст. Досталось и Jay-Z с Бейонсе: артист раскритиковал интеллект семилетних близнецов пары – Руми и Сэра. Отец Бейонсе, Мэтью Ноулз, парировал, что "люди платят цену за глупость, особенно в музыкальной индустрии". .

"Я надеюсь, что Канье получит необходимую ему помощь в плане психического здоровья", – подчеркнул он.

Бейонсе с мужем уже обсуждали, как справиться с этой ситуацией, будь то в частном порядке или в юридическом. Инсайдеры не исключают, что Канье может грозить иск.

Ранее Фокус писал, почему Бьянка Цензори не уходит от Канье Уэста.