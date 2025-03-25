Каньє Вест утік зі США після скандалів із Кім Кардаш'ян і Бейонсе

Люди з оточення Веста зазначають, що Токіо діє на бунтівного репера благотворно, і там він "заспокоюється".

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Американський репер Каньє Вест після низки скандалів зі своїми твітами в соцмережах і погроз піти війною проти сімейства Кардаш'ян-Дженнер раптово для всіх утік у Токіо, пише TMZ. За словами інсайдерів, він вирушив із Лос-Анджелеса до Японії і "миттєво заспокоївся".

Люди з оточення музиканта запевняють, що перебування в столиці Японії змушує Веста почуватися "повністю відірваним і спокійним", тоді як Лос-Анджелес "може стати для нього тригером".

Що стосується Б'янки Цензорі, яка в останні кілька днів жила в готелі Chateau Marmont у Західному Голлівуді, то вона виселилася звідти 24 березня. Невідомо, чи полетить вона до чоловіка на тлі їхніх подружніх негараздів.

Останні витівки 24-разового володаря премії "Греммі" в соціальних мережах почалися 15 березня, коли він вступив у запеклу суперечку з колишньою дружиною Кім Кардаш'ян через випуск пісні за участю їхньої старшої доньки Норт, Крістіана "Кінга" Комбса і Шона "Дідді" Комбса. Репер завантажив імовірний скриншот текстового листування між ним і Кім, де обговорювалася торгова марка імені 11-річної дівчинки.

"Я відправила документи, щоб її не було в пісні Дідді, щоб захистити її. Одна людина повинна зареєструвати торгову марку!" — писала Кардаш'ян.

Каньє їй пригрозив:

"Зміни їх, або я піду війною. І ніхто з нас не оговтається від публічних наслідків. Тобі доведеться вбити мене".

Він звинуватив "банду Кардаш'ян" в обмеженні його батьківських прав і спробі посадити його до в'язниці.

У світлі останніх подій Кім хоче тримати дітей подалі від суперечливої поведінки їхнього батька і не бажає, щоб Норт професійно пов'язувала себе з Дідді. Вона замислюється позбавити ексчоловіка права спільної опіки над їхніми чотирма дітьми: Норт, дев'ятирічний Сейнт, семирічна Чикаго і п'ятирічний Псалм.

Кардаш'яни — не єдина впливова сім'я, яку в соцмережах розніс Вест. Дісталося і Jay-Z з Бейонсе: артист розкритикував інтелект семирічних близнюків пари — Румі та Сера. Батько Бейонсе, Метью Ноулз, парирував, що "люди платять ціну за дурість, особливо в музичній індустрії".

"Я сподіваюся, що Каньє отримає необхідну йому допомогу в плані психічного здоров'я", — підкреслив він.

Бейонсе з чоловіком уже обговорювали, як впоратися з цією ситуацією, чи то в приватному порядку, чи то в юридичному. Інсайдери не виключають, що Каньє може загрожувати позов.

Раніше Фокус писав, чому Бьянка Цензорі не йде від Каньє Веста.