Каньє Вест накинувся зі звинуваченнями на колишніх родичів: чим його допекли Кардаш'яни

Репер не тільки порівняв свої зустрічі з дітьми з побаченнями у в'язниці, а й пригрозив Кім Кардаш'ян серйозними неприємностями. Зі свого боку вона звернулася до суду з вимогою прибрати їхню старшу доньку з нової пісні колишнього чоловіка.

47-річний Каньє Вест, який нещодавно потрапив у скандал через свої антисемітські висловлювання і продаж футболок зі свастикою, тепер знайшов новий об'єкт для цькування. Тепер він вибухнув гнівними тирадами у бік своєї колишньої дружини Кім Кардаш'ян та її зіркового сімейства, повідомляє Daily Mail.

Зокрема, репер порівняв отримання права на відвідування своїх чотирьох дітей із перебуванням "у в'язниці" і стверджував, що його позбавили низки прав. Він також затаврував усіх зірок, які висловлювали свою думку про нього, як "рабів євреїв".

"Так, у мене є претензії до людей, які заморозили мій акаунт, забрали моїх дітей і намагалися посадити мене до в'язниці. Я не хочу просто "бачити" своїх дітей. Мені потрібно їх ростити. Мені потрібно сказати, в яку вони ходять школу, хто їхні друзі, у чиїх будинках вони ночують, чи користуються мої доньки помадою і парфумами. Усі ці права забрала в мене банда Кардаш'ян, Hulu і Disney, а також найбільший порядок денний, щоб використовувати селекційно вирощених чорношкірих дітей як платформу для впливу на чорношкірих людей", — йдеться в публікації музиканта.

На цьому він не зупинився:

"Просто бачити своїх дітей – це як відвідування, це як я у в'язниці можу "бачити" своїх дітей. Мені байдуже, живу я чи помру, у в'язниці я чи на волі, і мені особливо байдуже, що говорять ці знаменитості..., які є рабами євреїв".

Потім Каньє опублікував у Х оголошення про новий кастинг для членів свого хору недільної служби, заявивши, що учасники мають "почуватися комфортно у футболках зі свастикою".

Тим часом Кім Кардаш'ян не на жарт засмучена тим, що колишній чоловік втягнув їхню старшу доньку, 11-річну Норт, у скандал із Шоном Комбсом. Він представив нову пісню "Lonely Roads Still Go To Sunshine", за участю Дідді, сина Дідді Крістіана "Кінга" Комбса і Норт.

Пісня починається з того, що голос Дідді звучить як подяка Каньє за підтримку, і згадує, що ніхто більше не зв'язувався з ним, поки він перебуває у в'язниці в очікуванні суду за звинуваченнями, зокрема за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації.

Каньє відповідає, називаючи Дідді батьком, навіть до того, як вони познайомилися особисто. Норт з'являється ненадовго, але помітно, читаючи реп "Коли ви бачите, як я сяю, тоді ви бачите світло", тоді як Крістіан Комбс читає свій власний куплет.

Пісня "Lonely Roads Still Go To Sunshine" стала новим приводом для сварки між Кім і Каньє

Кім Кардаш'ян подала до суду, щоб запобігти випуску треку, і тепер "працює над тим, щоб прибрати пісню з X".

Незадовго до виходу треку Вест опублікував, а потім видалив скріншоти, які, ймовірно, демонструють образливе листування між ним і Кардаш'ян, де він погрожував їй "війною". Передбачувана розмова створює враження, що Кім володіє авторськими правами на ім'я Норт і використовувала їх, щоб спробувати перешкодити включенню 11-річної дитини в трек з Дідді. Це і викликало люту реакцію Веста.

Каньє пише Кім, що ніколи більше не буде з нею розмовляти.

"Я запитала тебе тоді, чи можу я зареєструвати її ім'я як торгову марку. Ти сказала так. Коли їй виповниться 18, воно перейде до неї", — відповіла багатодітна мати. В одному з наступних скрінів вона каже: "Одна людина повинна зареєструвати торгову марку! Ми домовилися, що коли вони народяться, я заберу імена і торгові марки всіх наших дітей, щоб ніхто інший їх не забрав".

"Виправ це, або я піду на війну, і ніхто з нас не оговтається від публічних наслідків. Тобі доведеться вбити мене", — запевнив Вест.

Кім і Каньє заручилися в жовтні 2013 року і одружилися в травні 2014-го. У них четверо дітей: Норт (2013), Сейнт (2015), Чикаго (2018 рік) і Псалм (2019 рік). Двох молодших дітей подружжю народила сурогатна мати. На початку 2021 року Кардаш'ян подала на розлучення після численних чуток про проблеми у шлюбі. У листопаді 2022 року їх офіційно розлучили. Нещодавно знаменитість розкрила причину краху їхнього союзу.

