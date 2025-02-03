Через можливий теракт: у Полтаві школи 17 січня перейдуть в онлайн-режим, — ЗМІ

Нині в деяких місцевих засобах масової інформації та соціальних мережах можна побачити "лист" з погрозами влаштувати теракт "масову бійню" та "стрілянину" в полтавських школах. Однак інформація від офіційних джерел наразі відсутня.

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У вівторок, 4 лютого, школи Полтави комунальної форми власності працюватимуть в онлайн режимі. Це викликано анонімними погрозами, які отримали навчальні заклади на свої електронні адреси. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

В "Кременчуцькому Телеграфі" з посиланням на власні джерела у департаменті освіти Полтави додали, що заклади освіти отримали анонімні листи з погрозами. Тому дистанційне навчання по школах запровадили задля дотримання безпекової ситуації учнів та з метою недопущення зриву освітнього процесу.

В місцевих Telegram-каналах шириться фото з анонімним листом з погрозами. Невідома особа попереджає, що 4 лютого в навчальному закладі буде влаштована "масова бійня".

"Вирішив, що буду вас убивати. Уже завтра, 4 лютого, я з моїми з поплічниками влаштую масову бійню у вашому закладі. Ми приготували зброю та зібрали достатньо людей. Я вас ненавиджу, тому нікого в живих лишати не будемо. Зайдемо у ваші школи та будемо стріляти. Також ми приготували багато вибухових пристроїв, що будуть активовані після того, як ми залишимо будівлі шкіл. Обіцяю — буде багато трупів", — йдеться в листі.

У Telegram-каналі "Полтава батьки Ліцей-32" також існує повідомлення про те, що 4 лютого уроки будуть проведені в онлайн режимі. Там зазначається, що таку рекомендацію надав Департамент освіти.

Анонімні листи в Полтаві: реакція влади

На офіційних сайтах Полтавської ОВА та департаменту освіти Полтавської міської ради інформації про перехід шкіл на дистанційне навчання через загрозу теракту на момент публікації матеріалу немає. Також попередження відсутні на сайтах Головного управління Національної поліції в Полтавській області та Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, нещодавно полтавські ЗМІ попереджали про загрозу ракетного обстрілу 17 січня. Тоді також оголошення про дистанційне навчання 17 січня з'являлись у батьківських групах в соцмережах, однак офіційних повідомлень від місцевої влади не було.