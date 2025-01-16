Через загрозу ракетного удару: у Полтаві школи 17 січня перейдуть в онлайн-режим, — ЗМІ

Оголошення про дистанційне навчання 17 січня з'являються у батьківських групах в соцмережах і місцевих ЗМІ. Офіційних повідомлень від місцевої влади наразі немає.

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У ЗМІ Полтави з'явилися повідомлення про те, що через загрозу ракетного обстрілу 17 січня Полтавська обласна військова адміністрація рекомендує навчальним закладам перейти на дистанційне навчання. Сайт "Полтавська хвиля" опублікував, як стверджується, наказ Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА.

В опублікованому місцевими журналістами документі зазначається, що оперативно-тактичне угрупування "Харків" у своєму листі до обладміністрації радить не ігнорувати сигнали повітряної тривоги 17 січня та за можливості організувати дистанційну роботу установ і підприємств області. За словами автора новини, у Полтавській міській раді цю інформацію підтвердили.

Полтавська ОВА рекомендує школам перейти на дистанційне навчання 17 січня Фото: Полтавська хвиля

Інтернет-видання "Полтавщина" пише, що Полтавський міський департамент освіти так само радить навчальним закладам перейти 17 січня в онлайн-режим. Неназвані місцевої обласної влади та правоохоронних органів у коментарі виданню зазначили, що ігнорувати сигнали повітряної тривоги не можна ніколи, бо загроза існує щодня, а вказання конкретної дати як найнебезпечнішої може розпалити панічні настрої серед населення.

У Telegram-каналі "Полтава батьки Ліцей-32" також є оголошення про переведення всіх учнів ліцею № 32 "Європейський" Полтавської міськради на онлайн-режим навчання 17 січня за рекомендацією Полтавської ОВА

"Шановні батьки учнів 1-11-х класів, колеги! Враховуючи інформацію, надану в листі Департаментом з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОВА, рекомендовано 17.01.2025 освітній процес організувати в дистанційному форматі. Отже, навчання учнів 1-11-х класів 17.01.25 відбуватиметься виключно в онлайн режимі та за повним розкладом. Прошу класних керівників 1-11-х класів довести цю інформацію учням та їх батькам", — йдеться в повідомленні.

Ліцей № 32 у Полтаві переходить на дистанційне навчання 17 січня Фото: Скриншот

На офіційних сайтах Полтавської ОВА та департаменту освіти Полтавської міської ради інформації про перехід шкіл на дистанційне навчання через загрозу ракетного обстрілу на момент публікації матеріалу немає.

Нагадаємо, 16 січня відбулася російська атака дронів по Києву. В половині районів столиці було зафіксовано падіння уламків, постраждали автомобілі та будинки.

Сили ППО збивали ворожий БПЛА над Києвом під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. На пресконференції за підсумками переговорів Зеленський сказав, що Україна "передасть РФ привіт" у відповідь на цю атаку.