"Ми передамо РФ привіт": Зеленський відреагував на атаку БПЛА на Київ під час візиту Стармера

ППО працювало над столицею опівдні, коли Володимир Зеленський вів переговори з британським прем'єром Кіром Стармером. Президент України зазначив, що подібні обстріли відбуваються щодня.

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Президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна передасть "привіт" Росії у відповідь на сьогоднішню атаку БПЛА на Київ під час візиту прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Так президент відповів на питання кореспондента "Інтерфакс-Україна" під час пресконференції за підсумками зустрічі 16 січня.

Росія атакувала безпілотними літальними апаратами столицю в обід 16 січня, під час перемовин Володимира Зеленського із британським прем'єром. Про рух БПЛА на столицю Повітряні сили повідомили близько 12 години.

"Ми передамо привіт також", — заявив Зеленський у відповідь на питання журналіста щодо цієї атаки.

Він також зауважив, що з такими обстрілами Україна стикається щодня, і наголосив на потребі у підтримці та посиленні Сил Оборони.

Видання Guardian 16 січня писало, що під час зустрічі Володимира Зеленського з Кіром Страмером у столиці збили російський дрон. ППО працювало під час переговорів українського президента та британського прем'єра. Журналісти стверджують, що гудіння безпілотника було чутно над Маріїнським палацом, де потім пройшла пресконференція за підсумками зустрічі.

Нагадаємо також, в інтерв'ю польським ЗМІ за підсумками візиту до Варшави Зеленський навів сценарій майбутніх переговорів щодо завершення війни в Україні. На його думку, у перемовинах обов'язково повинні брати участь країни Європи.