"Мы передадим РФ привет": Зеленский отреагировал на атаку БПЛА на Киев во время визита Стармера

ПВО работало над столицей в полдень, когда Владимир Зеленский вел переговоры с британским премьером Киром Стармером. Президент Украины отметил, что подобные обстрелы происходят ежедневно.

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина передаст "привет" России в ответ на сегодняшнюю атаку БПЛА на Киев во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Так президент ответил на вопрос корреспондента "Интерфакс-Украина" во время пресс-конференции по итогам встречи 16 января.

Россия атаковала беспилотными летательными аппаратами столицу в обед 16 января, во время переговоров Владимира Зеленского с британским премьером. О движении БПЛА на столицу Воздушные силы сообщили около 12 часов.

"Мы передадим привет также", — заявил Зеленский в ответ на вопрос журналиста относительно этой атаки.

Он также отметил, что с такими обстрелами Украина сталкивается ежедневно, и подчеркнул необходимость в поддержке и усилении Сил Обороны.

Издание Guardian 16 января писало, что во время встречи Владимира Зеленского с Киром Страмером в столице сбили российский дрон. ПВО работало во время переговоров украинского президента и британского премьера. Журналисты утверждают, что гудение беспилотника было слышно над Мариинским дворцом, где затем прошла пресс-конференция по итогам встречи.

Напомним также, в интервью польским СМИ по итогам визита в Варшаву Зеленский привел сценарий будущих переговоров по завершению войны в Украине. По его мнению, в переговорах обязательно должны участвовать страны Европы.