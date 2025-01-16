Из-за угрозы ракетного удара: в Полтаве школы 17 января перейдут в онлайн-режим, — СМИ

Объявления о дистанционном обучении 17 января появляются в родительских группах в соцсетях и местных СМИ. Официальных сообщений от местных властей пока нет.

Related video

В СМИ Полтавы появились сообщения о том, что из-за угрозы ракетного обстрела 17 января Полтавская областная военная администрация рекомендует учебным заведениям перейти на дистанционное обучение. Сайт "Полтавская волна" опубликовал, как утверждается, приказ Департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОВА.

В опубликованном местными журналистами документе отмечается, что оперативно-тактическая группировка "Харьков" в своем письме к обладминистрации советует не игнорировать сигналы воздушной тревоги 17 января и по возможности организовать дистанционную работу учреждений и предприятий области. По словам автора новости, в Полтавском городском совете эту информацию подтвердили.

Полтавская ОВА рекомендует школам перейти на дистанционное обучение 17 января Фото: Полтавська хвиля

Интернет-издание "Полтавщина" пишет, что Полтавский городской департамент образования так же советует учебным заведениям перейти 17 января в онлайн-режим. Неназванные местные областные власти и правоохранительные органы в комментарии изданию отметили, что игнорировать сигналы воздушной тревоги нельзя никогда, потому что угроза существует ежедневно, а указание конкретной даты как самой опасной может разжечь панические настроения среди населения.

В Telegram-канале "Полтава родители Лицей-32" также есть объявление о переводе всех учеников лицея № 32 "Европейский" Полтавского горсовета на онлайн-режим обучения 17 января по рекомендации Полтавской ОВА

"Уважаемые родители учеников 1-11-х классов, коллеги! Учитывая информацию, предоставленную в письме Департаментом по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, рекомендуется 17.01.2025 образовательный процесс организовать в дистанционном формате. Итак, обучение учащихся 1-11-х классов 17.01.25 будет происходить исключительно в онлайн режиме и по полному расписанию. Прошу классных руководителей 1-11-х классов довести эту информацию ученикам и их родителям", — говорится в сообщении.

Лицей № 32 в Полтаве переходит на дистанционное обучение 17 января Фото: Скриншот

На официальных сайтах Полтавской ОГА и департамента образования Полтавского городского совета информации о переходе школ на дистанционное обучение из-за угрозы ракетного обстрела на момент публикации материала нет.

Напомним, 16 января состоялась российская атака дронов по Киеву. В половине районов столицы было зафиксировано падение обломков, пострадали автомобили и дома.

Силы ПВО сбивали вражеский БПЛА над Киевом во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На пресс-конференции по итогам переговоров Зеленский сказал, что Украина "передаст РФ привет" в ответ эту атаку.