Атака дронов по Киеву 16 января: какие районы пострадали и какие последствия, детали

Часть российских дронов, которые атаковали Киев 16 января, сбили над юго-восточными районами столицы, рассказал начальник КМВА Тимур Кравченко. Часть добралась до центра, где и попала под удар средств ПВО.

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В результате ночной и утренней атаки дронов ВС РФ, которая произошла 16 января, половина районов Киева пострадала от падения обломков. Обломки разбили стекла минимум двух автомобилей и пробили капот авто, водитель которого как раз парковался. О деталях налета российских беспилотников глава Киевской городской военной администрации Тимур Кравченко написал в Telegram-канале.

Ткаченко сообщил, что во время многочасовой российской дроновой атаки обломки повредили несколько автомобилей, фасад дома. Также чиновник заверил, что ни пожаров, ни пострадавших нет В заметке перечислены пять районов, в которых упали обломки:

Днепровский; Соломенский; Голосеевский; Дарницкий; Печерский.

Других деталей атаки ВС РФ, от которых пострадала половина столичных районов (юго-восточных и центральных), Ткаченко не публиковал.

Атака дронов по Киеву 16 января — детали

В соцсетях ГСЧС, Нацполиции и других ведомств не отыскалось фото с точек в Киеве, в которых упали российские беспилотники. Между тем репортер телеканала "Киев 24" побывала в одной из таких точек в Соломенском районе. Во время прямой трансляции показали три автомобиля, пострадавшие в результате атаки ВС РФ. В один из них врезался осколок именно тогда, когда водитель пытался припарковаться: пробил переднюю фару и вошел в капот. В других двух авто — лобовое и заднее стекло.

Атака дронов по Киеву — пострадавшее авто Фото: Киев 24 Атака дронов по Киеву — выбитое стекло авто Фото: Киев 24

Подробности ночного удара по столице

Фокус писал о ходе атаки "Шахедов" и других типов дронов ВС РФ, которые продолжались с ночи чуть ли не до обеда 16 января. Согласно сообщению Воздушных сил, Украине угрожало 55 БПЛА, из них удалось сбить 34, а еще 18 — локально потеряны. Во время налета дронов в Киев как раз прибыл премьер-министр Великобритании Кир Страмер. Когда политик вместе с президентом Владимиром Зеленским перемещались по улицам, рядом летел дрон РФ и падали обломки после сбивания средствам ПВО, написало издание Guardian.

Между тем в ночь на 15 января состоялась массированная ракетно-дроновая атака РФ. Россияне запустили 117 воздушных целей: средства ПВО сбили 23 ракеты Х-101 (из 27), три "Калибра" (из четырех), четыре Х-59 (из четырех).

Напоминаем, президент Зеленский отреагировал на удар РФ, который состоялся во время визита Страмера: предупредил россиян, что будет определенный ответ.