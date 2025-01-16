Атака дронів по Києву 16 січня: які райони постраждали та які наслідки, деталі

Частину російських дронів, які атакували Київ 16 січня, збили над південно-східними районами столиці, розповів начальник КМВА Тимур Кравченко. Частина дісталась до центру, де й потрапила під удар засобів ППО.

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Внаслідок нічної та ранкової атаки дронів ЗС РФ, яка сталась 16 січня, половина районів Києва постраждала від падіння уламків. Уламки розбили скло мінімум двох автомобілів та пробили капот авто, водій якого саме паркувався. Про деталі нальоту російських безпілотників голова Київської міської військової адміністрації Тимур Кравченко написав у Telegram-каналі.

Ткаченко повідомив, що під час багатогодинного російської дронової атаки уламки пошкодили кілька автомобілів, фасад будинку. Також чиновник запевнив, що ні пожеж, ні постраждалих немає У дописі перелічено п'ять районів, в яких упали уламки:

Дніпровський; Солом'янський; Голосіївський; Дарницький; Печерський.

Інших деталей атаки ЗС РФ, від яких постраждала половина столичних районів (південно-східних та центральних), Ткаченко не публікував.

Атака дронів по Києву 16 січня — деталі

У соцмережах ДСНС, Нацполіції та інших відомств не відшукалось фото з точок у Києві, в яких упали російські безпілотники. Тим часом репортерка телеканалу "Київ 24" побувала у одній з таких точок у Солом'янському районі. Під час прямої трансляції показали три автомобілі, постраждалі внаслідок атаки ЗС РФ. В один з них врізався уламок саме тоді, коли водій намагався припаркуватись: пробив передню фару та увійшов в капот. В інших двох авто — лобове та заднє скло.

Атака дронів по Києву - постраждале авто Фото: Київ 24 Атака дронів по Києву - вибите скло авто Фото: Київ 24

Подробиці нічного удару по столиці

Фокус писав про перебіг атаки "Шахедів" та інших типів дронів ЗС РФ, які детіли з ночі ледь не до обіду 16 січня. Згідно з повідомленням Повітряних сил, Україні загрожувало 55 БПЛА, з них вдалось збити 34, а ще 18 — локаційно втрачені. Під час нальоту дронів до Києва саме прибув прем'єр-міністр Великої Британії Кір Страмер. Коли політик разом з президентом Володимиром Зеленським переміщувались вулицями, неподалік летів дрон РФ та падали уламки після збиття засобам ППО, написало видання Guardian.

Тим часом в ніч на 15 січня відбулась масована ракетно-дронова атака РФ. Росіяни запустили 117 повітряних цілей: засоби ППО збили 23 ракети Х-101 (з 27), три "Калібри" (з чотирьох), чотири Х-59 (з чотирьох).

Нагадуємо, президент Зеленський відреагував на удар РФ, який відбувся під час візиту Страмера: попередив росіян, що буде певна відповідь.