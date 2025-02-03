Из-за возможного теракта: в Полтаве школы 17 января перейдут в онлайн-режим, — СМИ

Сейчас в некоторых местных средствах массовой информации и социальных сетях можно увидеть "письмо" с угрозами устроить теракт "массовую бойню" и "стрельбу" в полтавских школах. Однако информация от официальных источников пока отсутствует.

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Во вторник, 4 февраля, школы Полтавы коммунальной формы собственности будут работать в онлайн режиме. Это вызвано анонимными угрозами, которые получили учебные заведения на свои электронные адреса. Об этом сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

В "Кременчугском Телеграфе" со ссылкой на собственные источники в департаменте образования Полтавы добавили, что учебные заведения получили анонимные письма с угрозами. Поэтому дистанционное обучение в школах ввели для соблюдения ситуации безопасности учеников и с целью недопущения срыва образовательного процесса.

В местных Telegram-каналах распространяется фото с анонимным письмом с угрозами. Неизвестный предупреждает, что 4 февраля в учебном заведении будет устроена "массовая бойня".

"Решил, что буду вас убивать. Уже завтра, 4 февраля, я с моими с приспешниками устрою массовую бойню в вашем заведении. Мы приготовили оружие и собрали достаточно людей. Я вас ненавижу, поэтому никого в живых оставлять не будем. Мы войдем в ваши школы и будем стрелять. Также мы приготовили много взрывных устройств, которые будут активированы после того, как мы покинем здания школ. Обещаю — будет много трупов", — говорится в письме.

В Telegram-канале "Полтава родители Лицей-32" также существует сообщение о том, что 4 февраля уроки будут проведены в онлайн режиме. Там отмечается, что такую рекомендацию предоставил Департамент образования.

Анонимные письма в Полтаве: реакция власти

На официальных сайтах Полтавской ОГА и департамента образования Полтавского городского совета информации о переходе школ на дистанционное обучение из-за угрозы теракта на момент публикации материала нет. Также предупреждения отсутствуют на сайтах Главного управления Национальной полиции в Полтавской области и Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, недавно полтавские СМИ предупреждали об угрозе ракетного обстрела 17 января. Тогда также объявления о дистанционном обучении 17 января появлялись в родительских группах в соцсетях, однако официальных сообщений от местных властей не было.