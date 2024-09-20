Маленька донька Алека Болдвіна валялася біля ніг своєї матері на тротуарі (відео)

Поки дівчинка копошилася біля ніг матері, Гіларія терпляче чекала.

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40-річна Гіларія, дружина 66-річного голлівудського актора Алека Болдвіна і мати його сімох дітей, потрапила в об'єктиви камер папараці на одній з вулиць Нью-Йорка зі своєю маленькою донькою Іларією. Жінка стояла на тротуарі, а дівчинка порпалася біля її ніг, перш ніж влягтися на шльопанці матері. Увесь цей час місіс Болдвін спокійно спостерігала за поведінкою дитини, пише Daily Mail.

Мати і дочка прогулювалися біля свого будинку на Мангеттені. Коли перехожі бачили, що дворічна дівчинка з голими руками і ногами лежить на землі, то дуже дивувалися. Натомість багатодітна мати зберігала незворушність.

Очевидці зняли Гіларію та Іларію біля їхнього будинку на Мангеттені

На ній була біла коротка сукня, в'язана гачком, і рожеві в'єтнамки, а на плечі висіла біла сумка. Іларія була одягнена в рожеве платтячко і капці з кролячими вушками.

За словами очевидців, Іларія швидко бігла попереду матері, перш ніж впасти на заляпаний жуйкою тротуар. Гіларія не стала піднімати дитину і чекала, поки та встане сама. Дружина актора раніше говорила, що "більшість материнства — це очікування й усвідомлення того, що так багато всього перебуває поза вашим контролем".

Крім Іларії, подружжя виховує 11-річну Кармен, 9-річного Рафаеля, 7-річного Леонардо, 6-річного Ромео, 4-річного Едуардо і 3-річну Марію. Свої будні сім'я вирішила показати в реаліті-шоу The Baldwins.

Болдвіни знімають власне сімейне реаліті-шоу

У рекламному промо, опублікованому в Instagram, актор, який разом зі своєю дружиною часто скаржиться на вторгнення преси в їхнє життя, говорить на камеру: "Ми запрошуємо вас у наш дім, щоб зазнати злетів і падінь; хорошого, поганого, дикого і божевільного. Дім — це місце, де ми любимо перебувати найбільше. Ми — Болдвіни, і ми збираємося на TLC! Хай допоможе вам усім Бог".

Стиль виховання Болдвінів часто піддавався нападкам. Так, Гіларію розкритикували за те, що вона дозволила своїй 11-річній доньці, яка не досягла підліткового віку, користуватися косметикою.

Раніше Фокус писав, що дружина Алека Болдвіна показала фото з усіма їхніми сімома дітьми.