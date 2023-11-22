Дружина Алека Болдвіна показала фото з усіма їхніми сімома дітьми

Спадкоємці зіркового подружжя оточили їх на свіжому сімейному знімку.

Related video

65-річному американському актору Алеку Болдвіну та його дружині Гіларії, 39, вдалося зібрати перед камерою всіх сімох дітей для сімейного портрета, яким багатодітна мама поділилася в Instagram-акаунті.

"Ми намагалися відтворити наше торішнє фото. Проведіть пальцем, щоб побачити версію 2022 року — вони настільки виросли", — написала інструкторка з йоги.

Важливо

Алек Болдвін зʼявився на червоній доріжці з дружиною та сімома дітьми (фото)

Далі дружина Алека Болдвіна подякувала фотографу "за терпіння до їхньої дикості".

На першому фото, завантаженому в соцмережі, 39-річна фітнес-гуру сиділа, усміхаючись, на підлозі в білій сорочці з довгими рукавами та бежевих штанах.

Родина Алека Болдвіна

3-річний Едуардо та 2-річна Люсія позували по обидва боки від мами.

Сам Болдвін тим часом був у повністю чорному вбранні, тримаючи на руках 1-річну Іларію та сидячи на пуфику. Кармен, 10, Рафаель, 8, Леонардо, 7, і Ромео, 5, посміхалися поруч з батьком.

На минулорічній сімейній фотографії, представленій на другому слайді публікації, сім’я з дев’яти чоловік позувала разом на тому ж місці.

Зіркова пара одружилася у 2012 році.

Алек Болдвін з дружиною Фото: Instagram/Hilaria Thomas Baldwin

Нагадаємо, Алек Болдвін уперше став дідусем у травні 2023 року.

Також Фокус писав про складні стосунки Алека Болдвіна зі старшою донькою Айрленд.