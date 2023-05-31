Айрленд Болдвін у складних стосунках із батьком: у чому причина

Нещодавно Алек Болдвін забув згадати свою старшу дочку, розповідаючи про любов до своїх дітей.

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27-річна акторка Айрленд Болдвін похвалила батьків свого бойфренда і свою маму Кім Бейсінгер у відвертому пості в соціальних мережах, де розповіла про психічне здоров'я, проте помітно нічого не сказала про свого батька Алека Болдвіна.

Дівчина розпочала своє довге повідомлення в Instagram, поділившись своїм досвідом "турботи про здоров'я" під час її вагітності.

"Кожна думка в моїй голові була пов'язана із заподіянням шкоди дитині, — зізналася вона. — Я завдаю собі болю. Гра у винуватого. Я все роблю неправильно".

Айрленд також розповіла, що жінки "зроблять усе можливе", щоб намалювати жахливий образ вагітності, що складається з безсоння, обвислих частин тіла й того, як "божественно жахливо боляче" все це буде.

Однак відтоді, як на початку цього місяця вона народила первістка, її думка змінилася. Айрленд сказала, що її охопило почуття спокою з появою дівчинки, яку вона назвала Голланд.

Айрленд Болдвін і RAC із донькою Фото: Instagram @irelandirelandireland

Потім вона написала: "Я дуже вдячна батькам мого партнера та моїй мамі, які відвідали мене", — не згадавши 65-річного Алека.

Це сталося лише через кілька тижнів після того, як Болдвін забув згадати свою старшу дитину на знак поваги до всіх своїх дітей. 4 травня зірка "Іржі" опублікувала в Instagram серію фото своїх сімох дітей від Гіларії Болдвін.

"Сім причин продовжувати у важкі часи. Не брехатиму, без сім'ї я не знаю, яким би було моє життя", — підписав актор публікацію.

Діти Алека Болдвіна

Після цього кілька шанувальників натякнули Алеку, що він забув про свою старшу дочку. Болдвін, зі свого боку, опублікував окремий пост із зображенням Айрленд і підписав його: "Ми забули Біллі Престона! Цей, перший, ось-ось зробить мене дідусем. Ой".

Айрленд Болдвін

Нагадаємо, на початку січня 2023 року старша дочка Алека Болдвіна оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда. Тоді дівчина продемонструвала знімок УЗД і підписала фото привітаннями своїм підписникам із Новим роком 2023 року.

18 травня Айрленд повідомила, що народила дівчинку. Вона поділилася селфі з лікарняної палати зі своїм партнером, музикантом Андре Алленом Аньосом, який виступає під псевдонімом RAC, і їхнім новонародженим малюком.