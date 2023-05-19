27-річна дочка Алека Болдвіна народила первістка і назвала ім'я

Айрленд Болдвін народила дівчинку.

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27-річна актриса Айрленд Болдвін стала мамою. Дочка актора Алека Болдвіна народила дівчинку, котру вони з бойфрендом назвали Холланд. Про це новоспечена мама повідомила у своєму Instagram-акаунті.

Айрленд поділилася селфі з лікарняної палати зі своїм партнером, музикантом Андре Алленом Аньосом, який виступає під псевдонімом RAC та їх новонародженим малюком.

"Холланд 🩷", — просто написала вона під публікацією.

Айрленд Болдвін та RAC з донькою Фото: Instagram @irelandirelandireland

Нагадаємо, на початку січня 2023 року старша дочка Алека Болдвіна оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда. Тоді дівчина продемонструвала знімок УЗД та підписала фото привітаннями своїм підписникам з Новим роком 2023 року.

Незабаром після новин про вагітність Айрленд Болдвін опублікувала пост, у якому розповіла про те, що вона не була до кінця готова до свого нового положення.

Акторка за час вагітності часто ділилася фотографіями фігури. Наприкінці січня Айленд Болдвін опублікувала серію фото, зроблених перед дзеркалом. На одному з них вона позує тільки в джинсах, які розстебнула, щоб показати свій живіт, а груди вона прикрила руками.

Айрленд Болдвін Фото: Instagram @irelandirelandireland

Також Фокус писав, що Айрленд Болдвін менше з'являтиметься в Instagram через агресивних фанатів, які коментують всі її пости.