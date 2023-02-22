Вагітна дочка Алека Болдвіна показала фігуру топлес (фото)

На початку січня дочка Алека Болдвіна та Кім Бейсінгер повідомила про свою вагітність.

Related video

27-річна актриса Айрленд Болдвін опублікувала в Instagram-акаунті нову фотографію своєї вагітності, показавши себе повністю голою.

"ББ на борту", — підписала дівчина знімок.

На голові у Болдвін був рушник, груди вона прикрила рукою, показуючи свій досить великий живіт і татуювання.

Незабаром після новин про вагітність Айрленд Болдвін опублікувала пост, у якому розповіла про те, що вона не була до кінця готова до свого нового стану.

"Я недооцінила, наскільки важкою буде вагітність для мого розуму і тіла", — написала минулого місяця донька Алека Болдвіна, порівнюючи себе з "гобліном", "мостовим тролем" та "скнарою". Тоді ж вона подякувала своєму бойфренду RAC, сказавши, що без його допомоги "збожеволіла б".

Наприкінці січня Айленд Болдвін опублікувала серію фото, зроблених перед дзеркалом. На одному з них вона позує тільки в джинсах, які розстебнула, щоб показати свій живіт, що округлився, а груди вона прикрила руками.

[ + – ] Айрленд Болдвін Фото: Instagram @irelandirelandireland

У сторіз актриса розповіла, що люди систематично скаржаться на цей знімок і що Instagram його навіть один раз уже вилучив із попередженням про порушення правил платформи.

Нагадаємо, на початку січня 2023 року старша дочка Алека Болдвіна оголосила, що чекає на дитину від свого бойфренда, музиканта Андре Аллена Аньоса, який виступає під псевдонімом RAC. Тоді дівчина продемонструвала знімок УЗД та підписала фото привітаннями своїм підписникам з Новим роком 2023 роком.

[ + – ] Знімок УЗД, опублікований Айрленд у соцмережах Фото: Instagram rac

Айрленд Болдвін — єдина дитина Кім Бейсінгер та Алека Болдвіна. Пара була одружена з 1995 по 2002 роки.