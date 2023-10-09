Алек Болдвін зʼявився на червоній доріжці з дружиною та сімома дітьми (фото)

Голівудський актор і його дружина Гіларія рідко з’являються на червоних доріжках зі своїми спадкоємцями.

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65-річний американський актор Алек Болдвін здійснив рідкісну появу на червоній доріжці з дружиною Гіларією, 39, та сімома їхніми дітьми. Про це пише People.

Під час Міжнародного кінофестивалю в Гемптонсі напередодні відбулася сімейна поява зіркової родини Болдвінів.

Це був перший раз, коли подружжя з’явилося на публіці з усіма сімома своїми дітьми: Кармен, 10 років, Рафаелем, 8 років, Леонардо, 7 років, Ромео, 5 років, Едуардо, 3 роки, Лючією, 2 роки, і маленькою Іларією, якій лише рік.

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Алек Болдвін з родиною Фото: Getty Images

Актор, окрім своїх семи дітей від Гіларії, також є батьком Айрленд Болдвін, яку він виховує з колишньою дружиною Кім Бейсінгер, з якою був у шлюбі з 1993 по 2002 роки.

З Гіларією Томас багатодітний батько одружився у 2012 році та виховує сім спільних спадкоємців. Жінка часто ділиться кадрами дітей актора у своїх соцмережах.

Діти Алека Болдвіна

Нагадаємо, Алек Болдвін уперше вийшов на публіку після зняття звинувачень у вбивстві українки Галини Гатчінс.

Також Фокус писав про складні стосунки Алека Болдвіна зі старшою донькою.