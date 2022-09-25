Актор Алек Болдвін став батьком увосьме (фото, відео)

Дівчинку назвали Іларія Каталіна Ірена.

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У 64-річного американського актора Алека Болдвіна та його 38-річної дружини Хіларі народилася дочка Іларія Каталіна Ірена, яка стала сьомою спільною дитиною пари, яка одружилася з 2012 року. Багатодітний батько опублікував у себе в Instagram відео, зняті в перші хвилини життя дівчинки, а також фотографії, де знято його старших дітей з новонародженою сестрою.

"Вона тут! Ми так раді представити вам нашу крихітну мрію", — підписав публікацію актор.

Аналогічною публікацією поділилася і сама Хіларі.

Крім Іларії Каталіни Ірени, у сім'ї актора та фітнес-інструкторки підростають однорічна Лючія, півторарічний Едуардо, 4-річний Ромео, 5-річний Леонардо, 7-річний Рафаель та 8-річна Кармен. Крім того, Болдвін має старшу дочку Айрленд від шлюбу з акторкою Кім Бейсінгер.

Алек завжди казав, що мріє мати багато дітей і що сім'я для нього — найголовніше.

З жовтня минулого року актор перебуває під тиском після того, як на зйомках вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс. Жінка померла від отриманого поранення, у неї залишилися чоловік та син.

Пізніше Болдвін заявив, що не натискав на курок, проте ФБР у своєму звіті повідомило, що стріляв саме він.

На актора подали кілька позовів члени його знімальної команди, чоловік загиблої Галини, а також родичі морпіха, який загинув у Афганістані.