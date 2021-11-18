Проти Алека Болдвіна та продюсерів фільму "Іржа" подано другий позов через загибель Галини Гатчінс

Керівниця сценарію Меймі Мітчелл звинувачує Алека Болдвіна та продюсерів картини у нападі, навмисному заподіянні емоційного стресу та навмисному заподіянні шкоди.

Меймі Мітчелл, керівниця сценарію вестерну "Іржа" за участю Алека Болдвіна, на зйомках якого була випадково вбита операторка з України Галина Гатчінс, подала позов до суду проти актора та продюсерів картини, заявивши, що фатальна стрілянина на знімальному майданчику минулого місяця залишила її в минулому місяці в депресії, страху та тривозі за своє майбутнє, повідомляє Nation World News Desk.

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На пресконференції в Лос-Анджелесі Мітчелл, яка звинувачує вказаних у документі людей у "нападі, навмисному заподіянні емоційного стресу та навмисному заподіянні шкоди", розповіла про момент, коли Болдвін вистрілив із револьвера, смертельно поранивши Галину Гатчінс, а також завдавши травми Соузі.

"Я ніколи не забуду, що сталося того дня на зйомках "Іржа". Я знову і знову переживаю стрілянину, звук вибуху та постріл", — повідомила Мітчелл крізь сльози, пояснюючи, що вона стояла поряд із двома постраждалими і викликала швидку допомогу.

"Я пригнічена. Я не почуваюся в безпеці. Я відчуваю, що будь-якої миті зі мною може статися що завгодно, і поряд зі мною ті, хто мені небайдужий. Я боюся майбутнього. Ця жорстока трагедія позбавила мене радості", — додала вона.

За словами Меймі, Галина була її новим, але добрим другом. Мітчелл назвала Гатчінс "незвичайною і рідкісною людиною і перспективною співробітницею".

У позові Мітчелл стверджує, що Болдвін "звів курок і вистрілив із зарядженого пістолета, хоча майбутня сцена, яка має бути знята, не вимагала використання вогнепальної зброї". Як режисерка сценарію Мітчелл була добре знайома з точними деталями кожної сцени і відповідала за підтримку безперервності протягом усього фільму.

[ + – ] Меймі Мітчелл на пресконференції зі своєю адвокаткою Глорією Оллред

Мітчелл заявляє, що пістолет "був неналежно поданий" Болдвіну першим помічником режисера фільму Дейвом Холлсом, а не зброярем або реквізитором, який повинен відповідати за передавання вогнепальної зброї акторам.

У позові йдеться про "напад, навмисне заподіяння емоційного стресу та навмисне заподіяння шкоди".

[ + – ] Мітчелл стверджує, що використання зброї взагалі не було передбачено сценарієм

Глорія Оллред, яка представляє інтереси Мітчелл у суді, зазначила, що те, що сталося на знімальному майданчику, було "не просто недбалістю з боку Алека Болдвіна чи продюсерів фільму:

"Містер Болдвін вважав за краще зіграти в російську рулетку, коли вистрілив із пістолета, не перевіривши його і не попросивши зброяра зробити це в його присутності. Його поведінка та поведінка продюсерів "Іржі" були безрозсудними".

Наразі сума штрафу та компенсацій, які вимагає Мітчелл, не озвучується.

Позов Мітчелл пішов слідом за позовом, поданим раніше головним світлотехніком вестерну та другом Галини Гатчінс Сергієм Свєтним. Він тримав постраждалу операторку на руках, коли та вмирала.

Управління шерифа округу Санта-Фе все ще розслідує стрілянину і з'ясовує, як бойові патрони опинилися на знімальному майданчику й у револьвері. За словами окружного прокурора Мері Кармак-Альтвіс, слідству вже відомо, хто зарядив зброю.