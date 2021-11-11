Українець подав до суду на Болдвіна та членів знімальної групи "Іржі" через загибель Галини Гатчінс

Сергій Свєтний був близьким другом Галини Гатчінс, і вона вмирала в нього на руках. Тепер він вимагає притягти до відповідальності тих, хто не забезпечив належної безпеки на зйомках фільму.

Керівник відділу освітлення фільму "Іржа" та друг операторки Галини Гатчінс Сергій Свєтний подав до Верховного суду Лос-Анджелеса позов, в якому стверджує, що недбалість на зйомках фільму "Іржа" і трагедія, що трапилася з оператором, викликали у нього "серйозні емоційні", які переслідуватимуть його вічно, повідомляє Assoсiated Press.

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За словами позивача, куля, що обірвала життя його близької подруги Галини, ледь не потрапила у нього, і він тримав голову Гатчінс, коли вона помирала після пострілу. На пресконференції Сергій розповів, що "Іржа" була дев'ятим фільмом, над яким він працював разом із Галиною, і погодився на низькооплачувану роботу тільки тому, що вона попросила його.

Свєтний підкреслив, що бачив пістолети, залишені без нагляду у бруді кількома днями раніше, і попередив про них відповідальних осіб. У день трагедії він встановлював освітлення за двох метри від Алека Болдвіна, який грав у вестерні головну роль.

[ + – ] Останнє фото з Галиною Гатчінс на зйомках "Іржа". Вона у світлій шапці та темному пуховику стоїть спиною до фотографа. Фото: Facebook Serge Svetnoy

"Те, що сталося потім, буде вічно переслідувати позивача. Він відчув дивний і жахливий свист того, що здавалося стисненим повітрям, праворуч від нього. Він відчув, як те, що, на його думку, було порохом та іншими залишковими матеріалами, прямо потрапило" у правий бік його обличчя. Потім, з подряпаними окулярами і тимчасово втративши слух, він став навколішки, щоб допомогти Гатчінс", — йдеться в позові, поданому саме в Лос-Анджелесі, тому що позивач і більшість відповідачів проживають там.

Адвокат Свєтного Гері А. Дордік заявив, що на знімальному майданчику ніколи не мало бути бойових набоїв.

Відповідачами виступають близько двох десятків людей, пов'язаних із виробництвом фільму. Серед них Алек Болдвін, який не лише грав у картині, але й був її продюсером, Девід Холлс, помічник режисера, який вручив Болдвіну пістолет, Ханна Гутьєррес Рід, яка відповідала за зброю на знімальному майданчику.

Позивач вимагає компенсації та штрафних санкцій, які будуть визначені пізніше.

[ + – ] Сергій Свєтний та Галина Гатчінс були друзями

Це перший відомий судовий процес, який може бути пов'язаний зі стріляниною 21 жовтня, внаслідок якої загинула Галина Гатчінс та постраждав режисер "Іржі" Джоел Соуза.

Адвокати відповідачів не одразу відповіли на прохання ЗМІ прокоментувати позов. Захисник зброяра Ханни Гутьєррес Рід Джейсон Боулз уже заявив, що це був саботаж, і Ханну підставили.

"Ми вважаємо, що місце пригоди також було змінене до прибуття поліції… Ми просимо провести повне та всебічне розслідування всіх фактів, включаючи самі боєприпаси, те, як вони опинилися в ящику для "пустишок", і хто їх туди помістив", – сказав він. .

Гутьєррес Рід заявила минулого тижня, що оглянула пістолет, випущений Болдуїном, але не знає, як бойова куля потрапила всередину.

Зі свого боку, окружний прокурор району Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс повідомила, що слідчі не виявили жодних доказів саботажу. За її словами, слідству вже відомо, хто зарядив кольт 45 калібру, з якого було зроблено фатальний постріл. Розслідування у справі продовжується, і, за словами прокурора, звинувачення все ще можуть бути пред'явлені.

Після того, як позов було подано до суду, на своїй сторінці у Facebook Свєтний зробив офіційну заяву, в якій висловив слова підтримки, які пролунали на його адресу та на адресу родини Галини.

"31 жовтня ми востаннє попрощалися з Галиною. Я досі не можу повірити, що її більше немає з нами. У мене серце розривалося, коли в моїх обіймах плакала мати, яка досі не розуміє, як їй пережити втрату своєї дитини. Яка жахлива трагедія і несправедливість, коли людина позбавляється життя на кіно знімальному майданчику, створюючи мистецтво", — пише він.

Свєтний наголосив, що його пост після трагедії викликав бурю реакцій, і тепер настав час дати коментарі, оскільки багато ЗМІ неправильно інтерпретували його слова.

"У моєму зверненні не було звинувачення конкретних осіб. Навпаки, мій пост був адресований продюсерам усього світу, закликаючи не економити гроші на персоналі та наймати професіоналів, тому я написав двома мовами — англійською та російською. Кіногромадськість мене підтримує, і я вдячний за це "Я не звинувачував і не звинувачую нікого особисто, і тим паче когось одного", – запевнив Свєтний.

[ + – ] Сергій Свєтний та його адвокат Гері А. Дордік

Він пише, що у створенні фільму бере участь багато людей, і кожна людина має виконувати свою роботу та нести повну відповідальність за неї:

"Я думаю, це важливо давати можливість молодим і менш кваліфікованим людям працювати на кінознімальних майданчиках, але завжди за кожним молодим кадром мають стояти досвідчені люди, які можуть навчити, застерегти від помилок та запобігти трагедіям".

Проте безпека на майданчику має бути апріорі, упевнений Сергій:

"Моя позиція була і залишається незмінною – пам'ятайте про безпеку, наймайте досвідчених професіоналів у департаменти, хоча б одного на кожен департамент, думайте про людей, з якими ви працюєте, та створюйте безпечні умови для роботи. Продюсери всього світу, я повторюю, це звернення до вас".

Сергій Свєтний народився у Німеччині, але виріс в Україні. Він оператор та світлотехнік, співпродюсер компанії DA! ФІЛЬМИ. За свою кар'єру зняв десятки художніх фільмів та зняв сотні відзначених нагородами телевізійних рекламних роликів та музичних кліпів. Серед тих, з ким він співпрацював на знімальному майданчику – Даніель Готтшалк, Франко Пароні, Серж Роман, Павло Едельманн Тонік Кей, Вілко Філак, Ялло Фабер та багато інших. Того фатального дня саме він підхопив після поранення Галину Гатчінс, а також розповів про останні хвилини її життя.

Трагедія, що сталася в Нью-Мексико, вже змусила інших продюсерів переглянути правила використання зброї на зйомках. Так, актор та продюсер Двейн Джонсон вже заявив, що на виробництві його фільмів більше ніколи не буде справжньої зброї.