Слідчі встановили, хто заряджав револьвер, який убив Галину Гатчінс

Як бойові набої опинилися на знімальному майданчику, невідомо досі.

Окружна прокурорка Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс заявила, що на знімальному майданчику фільму "Раст" після випадкового вбивства Алеком Болдвіном операторки Галини Гатчінс було знайдено додаткові бойові патрони, а також сказала, що слідству відомо, хто заряджав револьвер, повідомляє Daily Mail.

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"Я знаю, хто заряджав цю зброю", — наголосила прокурорка, проте не стала називати імен, оскільки розслідування у справі триває.

Наразі слідство з'ясовує, як бойові патрони взагалі опинилися в руках членів знімальної групи.

"Ми досі не знаємо, як вони потрапили на майданчик. Я думаю, це буде одним із найважливіших факторів при ухваленні подальшого рішення. Ймовірно, важливіше зосередитися на тому, що призвело до стрілянини, тому що в момент стрілянини ми знаємо, що принаймні містер Болдвін не знав, що зброя була заряджена, тому важливіше, як її зарядили і чи це була злочинна недбалість", – наголосила прокурорка.

Вона також спростувала твердження, зроблені повіреним зброяра фільму, який припустив, що кольт міг бути навмисно заряджений бойовими патронами:

"Адвокати захисту висунули теорії змови та використали слово "саботаж". У нас немає доказів".

Кармак-Альтвіс мала на увазі заяву захисника зброяра Ханни Гутьєррес-Рід, яка відповідала за пістолети на майданчику. Джейсон Боулз стверджував, що інцидент міг бути викликаний саботажем третьої сторони, яка навмисно помістила бойові патрони в ящик з холостими патронами.

Як відомо, старовинний шестизарядний револьвер Colt 45 актору передав помічник режисера Девід Холлс, який запевнив Болдвіна, що зброя "холодна", тобто з холостими патронами. Коли Алек тренувався діставати його з кобури, він вистрілив, потрапивши в груди 42-річній Галині Гатчінс, операторці фільму. Куля пройшла навиліт і поранила режисера Джоела Соузу, який стояв позаду неї.

Українка померла в лікарні, куди її доправили авіацією, від значної крововтрати. Про те, що сталося на майданчику одразу після пострілу, у соцмережі написав колега Галини Сергій Свєтний.

Після трагічного інциденту світові ЗМІ облетіли знімки шокованого Алека Болдвіна, який телефонував комусь у сльозах. Пізніше він зустрівся з чоловіком убитої та пообіцяв йому всіляку підтримку.

Журналісти буквально брали в облогу будинок актора у Вермонті, куди Болдвін поїхав з родиною після стрілянини, і він вийшов до них та дав коментар з приводу загибелі Галини, назвавши її своїм другом.

Наразі ніхто не заарештований, проте прокурорка не виключає, що надалі звинувачення можуть бути пред'явлені.