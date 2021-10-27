Смерть Галини Гатчінс на знімальному майданчику: поліція США виявила бойові патрони

Шериф округу Санта-Фе вирішив не коментувати факт виявлення патронів, зіславшись на розслідування.

Правоохоронні органи штату Нью-Мексико внаслідок розслідування у справі трагічної загибелі Галини Гатчінс на знімальному майданчику знайшли кілька бойових набоїв. Про це заявив на пресконференції у середу шериф округу Санта-Фе Адан Мендоза.

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За словами шерифа, слідчі знайшли те, що "може бути бойовими патронами".

"Я не коментуватиму, як вони туди потрапили. Це розслідування перебуває в активній стадії, тому я не коментуватиму, як вони туди потрапили. Це буде визначено після того, як криміналісти проведуть тестування, щоб визначити, чи є вони офіційно бойовими патронами або ні", — сказав Мендоза.

Також шериф повідомив, що його колеги опитували тих людей, які перевіряли чи користувалися зброєю, коли вона перебувала у зарядженому стані, перш ніж потрапити до Болдуїна.

"Наскільки нам відомо, на зйомках був один бойовий патрон. Ми збираємося визначити, чи маємо підозри, що були й інші бойові патрони, але це залежить від перевірки. Але зараз ми збираємося визначити, як вони потрапили туди і чому вони опинилися там, де їх не мало бути", — заявив шериф.

Раніше Фокус повідомляв, що в Twitter було виявлено пост Алека Болудвіна, в якому він 4 роки тому поставив собі питання про випадкове вбивство людини. У коментарях один із користувачів відповів Болдвіну, що у нього ще "все попереду".

На місці зйомок фільму "Раст" поліція вилучила три револьвери, коробки з патронами, поясну сумку для патронів, кобуру та використані гільзи. Прокурор округу Санта-Фе Мері Кармак-Альтвіс сказала, що це була не реквізитна зброя, а бойова.