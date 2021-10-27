Смерть Галины Хатчинс на съемочной площадке: полиция США обнаружила боевые патроны

Шериф округа Санта-Фе решил не комментировать факт обнаружения патронов, сославшись на продолжающееся расследование.

Правоохранительные органы штата Нью-Мексико в результате расследования по делу трагической гибели Галины Хатчинс на съемочной площадке нашли несколько боевых патронов. Об этом заявил на пресс-конференции в среду шериф округа Санта-Фе Адан Мендоза.

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По словам шерифа, следователи нашли то, что "может быть боевыми патронами".

"Я не буду комментировать, как они туда попали. Это расследование находится в активной стадии, поэтому я не стану комментировать, как они туда попали. Это будет определено после того, как криминалисты проведут тестирование, чтобы определить, являются ли они официально боевыми патронами или нет", — сказал Мендоза.

Также шериф сообщил, что его коллеги опрашивали тех людей, которые проверяли или обращались с оружием, когда оно находилось в заряженном состоянии, прежде чем попасть в руки к Болдуину.

"Насколько нам известно, на съемках был один боевой патрон. Мы собираемся определить, есть ли у нас подозрения, что были и другие боевые патроны, но это зависит от проверки. Но сейчас мы собираемся определить, как они попали туда и почему они оказались там, где их не должно было быть", — заявил шериф.

Ранее Фокус сообщал, что в Twitter был обнаружен пост Алека Болудуина, в котором он 4 года назад задался вопросом о случайном убийстве человека. В комментариях один из пользователей ответил Болдуину, что у него еще "все впереди".

На месте съемок фильма "Раст" полиция изъяла три револьвера, коробки с патронами, поясную сумку для патрон, кобуру и использованные гильзы. Прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис сказала, что это было не реквизитное оружие, а боевое.