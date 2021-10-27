Колега Галини Гатчинс розповів, що сталося на знімальному майданчику вестерну "Раст" (фото)

Українець Сергій Свєтний, який працював на зйомках "Раста" освітлювачем, став свідком останніх хвилин життя Галини

Пост у Facebook Сергій написав через кілька днів після того, як актор Алек Болдвін застрелив на знімальному майданчику операторку-постановницю Галину Гатчинс і поранив режисера Джоела Соузу. Він був поряд із Галиною, коли в неї потрапила куля і вона, за словами Сергія, "вмирала в нього на руках", пише Daily Mail.

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Сергій сказав, що причиною трагедії на зйомках стала "недбалість і непрофесіоналізм" і зазначив, що за обов'язки зброяра на майданчику вестерну "Раст" відповідала 24-річна дівчина.

Сергій Свєтний розповів, що працював із Галиною на багатьох проектах і вони були друзями.

"Іноді ми ділили їжу та воду. Ми знімали під палючим сонцем і мерзли в снігах. І ми дбали одне про одного. Та я можу сказати з упевненістю на 100 відсотків, що вона була моїм другом", — написав освітлювач. У його Facebook можна знайти фото зі зйомок фільму "Дорогенька", над яким він працював разом із Гатчинс.

"Я стояв поряд із Галею під час цього фатального пострілу, який забрав її життя та поранив режисера Джоела Соузу. Я тримав її на руках, коли вона вмирала. На моїх руках була її кров. І я хочу висловити свою думку щодо того, чому це трапилося. Я вважаю, що маю на це право. Усьому виною недбалість і непрофесіоналізм", — зазначив Сергій.

[ + – ] Останній знімок зі знімального майданчика "Раста" перед фатальним пострілом Фото: Facebook Serge Svetnoy

Він написав, що людина, яка мала перевірити зброю, цього не зробила, і той, хто мав знати про те, що на майданчику заряджена зброя, також цього не зробив, і зброю не перевірили перед тим, як передати Болдвіну.

На думку Сергія, на майданчику вестерну зібралися професіонали, але це не стосувалося відділу, який відповідав за зброю.

"Не може 24-річна дівчинка бути професіоналом у цій справі. Не може її плюс-мінус одноліток, подруга зі школи, двору, Instagram або ще чогось бути професіоналом у цій справі. Професіонали — це люди, які провели не один десяток років на майданчику, це люди, які знають свою роботу від А до Я, це люди, які мають безпеку на майданчику вже на рівні рефлексів, їм не треба говорити покласти мішок на штатив, закріпити сходи в декорації або захистити місце вибуху. Це в них у крові", — написав він.

Сергій звинуватив продюсерів фільму в тому, що вони заощаджували на персоналі і, намагаючись заощадити, наймали людей без досвіду.

"Я звертаюся до вас, панове продюсери! У нас дуже цікава та хороша робота і в той же час небезпечна. Ми знімаємо в горах, на воді, під водою. У нас на майданчику бувають вибухи, постріли, автомобільні аварії, висока напруга та багато іншого. З метою економії ви берете некваліфікованих людей на дуже складну та небезпечну роботу, але, роблячи це, ви ризикуєте іншими людьми", — написав Сергій.

"У кожному департаменті має бути хоча б одна людина, яка знає свою справу не на словах. Для того, щоб уникнути такої трагедії, яка сталася з Галиною", — резюмував освітлювач і висловив співчуття сім'ї Галини та Алеку Болдвіну, який мимоволі став убивцею.

Він також подякував оператору Рейду Расселу, який намагався врятувати Галину Гатчинс та лікаря Шерілін Шаффер.

Нагадаємо, на знімальному майданчику вестерну "Раст" за зброю відповідала 24-річна Ханна Гутьєррес-Рід, дочка легендарного зброяра та консультанта з вогнепальної зброї Телла Ріда, який тренував її з юних років. Раніше вона працювала з Ніколасом Кейджем на зйомках фільму "Стара дорога", і він був незадоволений, як вона виконувала свої обов'язки: Ханна розрядила зброю поруч із ним без попередження і мало не оглушила актора.

[ + – ] Фото Ханни Гутьєррес-Рід із видаленого облікового запису Фото: Соцсети

На зйомках "Раста" вона поклала три пістолети на візок на знімальному майданчику, а помічник режисера Дейв Голлс узяв один із них і приніс Алеку Болдвіну.

Експерти розповіли, що зазвичай під час зйомок сцен із вогнепальною зброєю між актором і знімальною групою встановлюють екрани з плексигласу, бо навіть холоста куля може бути небезпечною.

Також з'ясувалося, що Дейв Голлс на попередніх зйомках настільки недбало поводився зі зброєю, що його звільнили. Йдеться про фільм "Шлях свободи" 2019 року. Він не перевірив зброю, і вона раптово вистрілила, поранивши асистента.

Ніл В. Зоромскі, досвідчений зброяр, який відповідає за реквізит, розповів, що відмовився від зйомок у фільмі "Раст". Його мали зняти за скромні 7 мільйонів доларів за 21 день, а тому продюсери економили на всьому. І Зоромскі відмовили набрати команду професіоналів.

Зоромскі розповів, що просив створити відділ із п'яти технічних фахівців, що є стандартом. Після відмови він попросив команду з двох осіб: зброяра та реквізитора. Але коли йому повідомили, що згодні лише на одного, він відмовився від роботи.

"Це були тривожні дзвіночки. Коли я надіслав листа з відмовою, то відчув, що на зйомках точно станеться щось погане", — зазначив Зоромскі.

Джерела повідомили, що зброя, яка вистрілила в руках Алека Болдвіна та забрала життя Галини Гатчинс, використовувалася членами екіпажу для відпрацювання стрілянини поза майданчиком, а бойові патрони та холості патрони зберігалися разом.

Фото: Twitter Dave Blass

[ + – ] Церква на ранчо Бонанза-Крік, де було вбито Галину Гатчинс Фото: Twitter Dave Blass

А коли Галина та Джоел уже були поранені та стікали кров'ю, то незабаром зателефонувала сценаристка Меймі Мітчелл. Вона викликала допомогу на ранчо Бонанза-Крік, де відбувалися зйомки, і під час розмови звинуватила в недбалості помічника режисера Дейва Голлса.

"Я не знаю, чи були патрони бойовими, у нас двоє поранених. Це довбаний помічник режисера, цей ублюдок, що кричав на мене за обідом, він повинен перевірити зброю! Він несе відповідальність за те, що сталося", — сказала Меймі під час телефонної розмови, яку було записано.