Коллега Галины Хатчинс рассказал, что произошло на съемочной площадке вестерна "Раст" (фото)

Украинец Сергей Светной, который работал на съемках "Раста" осветителем, стал свидетелем последних минут жизни Галины

Пост в Facebook Сергей написал спустя несколько дней после того, как актер Алек Болдуин застрелил на съемочной площадке оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэля Соузу. Он находился рядом с Галиной, когда в нее попала пуля и она, по словам Сергея "умирала у него на руках", пишет Daily Mail.

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Сергей сказал, что причиной трагедии на съемках стала "халатность и непрофессионализм" и отметил, что за обязанности оружейника на площадке вестерна "Раст" отвечала 24-летняя девушка.

Сергей Светной рассказал, что работал с Галиной на многих проектах и они были друзьями.

"Иногда мы делили еду и воду. Мы снимали под палящим солнцем и мерзли в снегах. И мы заботились друг о друге. Да я могу сказать с уверенностью на 100 процентов, что она была моим другом", — написал осветитель. В его Facebook можно найти фото со съемок фильма "Дорогуша", над которым он работал вместе с Хатчинс.

"Я стоял рядом с Галей во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоэля Соузу. Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. И я хочу высказать свое мнение по поводу того, почему это случилось. Я считаю, что имею на это право. Всему виной халатность и непрофессионализм", — отметил Сергей.

[ + – ] Последний снимок со съемочной площадки "Раста" перед роковым выстрелом Фото: Facebook Serge Svetnoy

Он написал, что человек, который должен был проверить оружие, этого не сделал, и тот, кто должен был знать о том, что на площадке заряженное оружие, также этого не сделал, и оружие не проверили перед тем, как передать Болдуину.

По мнению Сергея, на площадке вестерна собрались профессионалы, но это не касалось отдела, который отвечал за оружие.

"Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле. Не может ее плюс-минус однолетка подруга по школе, двору, Instagram, или еще чего-нибудь быть профессионалом в этом деле. Профессионалы — это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, это люди, которые знают свою работу от А до Я, это люди, у которых безопасность на площадке уже на уровне рефлексов, им не надо говорить положить мешок на штатив, закрепить лестницу в декорации или оградить место взрыва. У них это в крови", — написал он.

Сергей обвинил продюсеров фильма в том, что они экономили на персонале и, стараясь сэкономить, нанимали людей без опыта.

"Я обращаюсь к вам, господа продюсеры! У нас очень интересная и хорошая работа и в тоже время опасная. Мы снимаем в горах, на воде, под водой. У нас на площадке бывают взрывы, выстрелы, автомобильные аварии, высокое напряжение и многое, многое другое. В целях экономии вы берете неквалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но делая это, вы подвергаете риску других людей", — написал Сергей.

"В каждом департаменте должен быть хотя бы один человек, который знает свое дело не на словах. Для того чтобы избежать такой трагедии какая произошла с Галиной", — резюмировал осветитель, и выразил сочувствие семье Галины и Алеку Болдуину, который невольно стал убийцей.

Он также поблагодарил оператора Рейда Рассела, который пытался спасти Галину Хатчинс и врача Шерилин Шаффер.

Напомним, на съемочной площадке вестерна "Раст" за оружие отвечала 24-летняя Ханна Гутьеррес-Рид, дочь легендарного оружейника и консультанта по огнестрельному оружию Телла Рида, который тренировал ее с юных лет. Ранее она работала с Николасом Кейджем на съемках фильма "Старая дорога" и он был недоволен, как она исполняла свои обязанности: Ханна разрядила оружие рядом с ним без предупреждения и чуть не оглушила актера.

[ + – ] Фото Ханны Гутьеррес-Рид из удаленного аккаунта Фото: Соцсети

На съемках "Раста" она положила три пистолета на тележку на съемочной площадке, а помощник режиссера Дейв Холлс взял один из них и принес Алеку Болдуину.

Эксперты рассказали, что обычно, при съемках сцен с огнестрельным оружием, между актером и съемочной группой устанавливают экраны из плексигласа, потому что даже холостая пуля может быть опасна.

Также выяснилось, что Дейв Холлс на предыдущих съемках настолько небрежно обращался с оружием, что его уволили. Речь идет о фильме "Путь свободы" 2019 года. Он не проверил оружие, и оно внезапно выстрелило, ранив ассистента.

Нил В. Зоромски, опытный оружейник, отвечающий за реквизит, рассказал, что отказался от съемок в фильме "Раст". Его должны были снять за скромные 7 миллионов долларов за 21 день, а потому продюсеры экономили на всем. И Зоромски отказали набрать команду профессионалов.

Зоромски рассказал, что просил создать отдел из пяти технических специалистов, что является стандартом. После отказа он попросил команду из двух человек: оружейника и реквизитора. Но когда ему сообщили, что согласны только на одного, он отказался от работы.

"Это были тревожные звоночки. Когда я отправил письмо с отказом, то почувствовал, что на съемках точно случится что-то плохое", — отметил Зоромски.

Источники сообщили, что оружие, выстрелившее в руках Алека Болдуина и унесшее жизнь Галины Хатчинс, использовалось членами экипажа для отработки стрельбы вне площадки, а боевые патроны и холостые патроны хранились вместе.

Фото: Twitter Dave Blass

[ + – ] Церковь на ранчо Бонанза-Крик, где была убита Галина Хатчинс Фото: Twitter Dave Blass

А когда Галина и Джоэл уже были ранены и истекали кровью, то в скорую позвонила сценарист Мэйми Митчелл. Она вызвала помощь на ранчо Бонанза-Крик, где проходили съемки, и во время разговора обвинила в халатности помощника режиссера Дейва Холлса.

"Я не знаю, были ли патроны боевыми, у нас двое раненых. Это долбанный помощник режиссера, этот ублюдок, что орал на меня за обедом, он должен проверить оружие! Он несет ответственность за то, что произошло", — сказала Мэйми во время телефонного разговора, что было записано.