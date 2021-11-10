Следователи установили, кто заряжал револьвер, убивший Галину Хатчинс

Как боевые патроны оказались на съемочной площадке, неизвестно до сих пор.

Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис заявила, что на съемочной площадке фильма "Ржавчина" после случайного убийства Алеком Болдуином оператора Галины Хатчинс были найдены дополнительные боевые патроны, а также сказала, что следствию известно, кто заряжал револьвер, сообщает Daily Mail.

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"Я знаю, кто заряжал это оружие", – подчеркнула прокурор, однако не стала называть имен, поскольку расследование по делу продолжается.

Сейчас следствие выясняет, как боевые патроны вообще оказались в руках членов съемочной группы.

"Мы до сих пор не знаем, как они попали на площадку. Я думаю, это будет одним из наиболее важных факторов при принятии дельнейшего решения. Вероятно, более важно сосредоточиться на том, что привело к стрельбе, потому что в момент стрельбы мы знаем, что, по крайней мере, мистер Болдуин не знал, что оружие было заряжено, так что больше важно, как его зарядили и была ли это преступная халатность", – подчеркнула прокурор.

Она также опровергла утверждения, сделанные поверенным оружейника фильма, который предположил, что кольт мог быть намеренно заряжен боевыми патронами:

"Адвокаты защиты выдвинули теории заговора и использовали слово "саботаж". У нас нет доказательств".

Кармак-Альтвис имела в виду заявление защитника оружейника Ханны Гутьеррес-Рид, отвечавшей за пистолеты на площадке. Джейсон Боулз утверждал, что инцидент мог быть вызван саботажем третьей стороны, которая намеренно поместила боевые патроны в ящик с холостыми патронами

Как известно, старинный шестизарядный револьвер Colt 45 актеру передал помощник режиссера Дэвид Холлс, заверивший Болдуина, что оружие "холодное", то есть с холостыми патронами. Когда Алек тренировался доставать его из кобуры, он выстрелил, попав в грудь 42-летней Галине Хатчинс, оператору фильма. Пуля прошла навылет и ранила стоявшего позади нее режиссера Джоэла Соузу.

Украинка скончалась в больнице, куда ее доставили авиацией, от обильной кровопотери. О том, что произошло на площадке сразу после выстрела, в соцсети написал коллега Галины Сергей Светной.

После трагического инцидента мировые СМИ облетели снимки шокированного Алека Болдуина, который звонил кому-то в слезах. Позже он встретился с мужем убитой и пообещал ему всяческую поддержку.

Журналисты буквально осаждали дом актера в Вермонте, куда Болдуин уехал с семьей после стрельбы, и он вышел к ним и дал комментарий по поводу гибели Галины, назвав ее своим другом.

На данный момент никто не арестован, однако прокурор не исключает, что в дальнейшем обвинения могут быть предъявлены.