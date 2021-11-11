Украинец подал в суд на Болдуина и членов съемочной группы "Ржавчины" из-за гибели Галины Хатчинс

Сергей Светной был близким другом Галины Хатчинс, и она умирала у него на руках. Теперь он требует привлечь к ответственности тех, кто не обеспечил должную безопасность на съемках фильма.

Руководитель отдела освещения фильма "Ржавчина" и друг оператора Галины Хатчинс Сергей Светной подал в Верховный суд Лос-Анджелеса иск, в котором утверждает, что халатность на съемках фильма "Ржавчина" и трагедия, случившаяся с оператором, вызвали у него "серьезные эмоциональные страдания", которые будут преследовать его вечно, сообщает Assoсiated Press.

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По словам истца, пуля, оборвавшая жизнь его близкой подруги Галины, едва не попала в него, и он держал голову Хатчинс, когда она умирала после выстрела. На пресс-конференции Сергей рассказал, что "Ржавчина" была девятым фильмом, над которым он работал вместе с Галиной, и согласился на низкооплачиваемую работу только потому, что она попросила его.

Светной подчеркнул, что видел пистолеты, оставленные без присмотра в грязи несколькими днями ранее, и предупредил о них ответственных лиц. В день трагедии он устанавливал освещение в пределах двух метров от Алека Болдуина, игравшего в вестерне главную роль.

[ + – ] Последнее фото с Галиной Хатчинс на съемках "Ржавчины". Она в светлой шапке и темном пуховике стоит спиной к фотографу Фото: Facebook Serge Svetnoy

"То, что произошло потом, будет вечно преследовать истца. Он почувствовал странный и ужасающий свист того, что казалось сжатым воздухом, справа от него. Он почувствовал, как то, что, по его мнению, было порохом и другими остаточными материалами, прямо попало в правую сторону его лица. Затем, с поцарапанными очками и временно потерявший слух, он встал на колени, чтобы помочь Хатчинс", – говорится в иске, поданном именно в Лос-Анджелесе, потому что истец и большинство ответчиков проживают там.

Адвокат Светного Гэри А. Дордик заявил, что на съемочной площадке никогда не должно было быть боевых патронов.

Ответчиками выступают около двух десятков человек, связанных с производством фильма. Среди них Алек Болдуин, который не только играл в картине, но и был ее продюсером, Дэвид Холлс, помощник режиссера, вручивший Болдуину пистолет, Ханна Гутьеррес Рид, отвечавшая за оружие на съемочной площадке.

Истец требует компенсации и штрафных санкций, которые будут определены позже.

[ + – ] Сергей Светной и Галина Хатчинс были друзьями

Это первый известный судебный процесс, который может быть связан со стрельбой 21 октября, в результате которой погибла Галина Хатчинс и пострадал режиссер "Ржавчины" Джоэл Соуза.

Адвокаты ответчиков не сразу ответили просьбу СМИ прокомментировать иск. Защитник оружейника Ханны Гутьеррес Рид Джейсон Боулз уже заявил, что это был саботаж, и Ханну подставили.

"Мы считаем, что место происшествия также было изменено до прибытия полиции… Мы просим провести полное и всестороннее расследование всех фактов, включая сами боеприпасы, то, как они оказались в ящике для "пустышек", и кто их туда поместил", – сказал он.

Гутьеррес Рид заявила на прошлой неделе, что она осмотрела пистолет, выпущенный Болдуином, но не знает, как боевая пуля попала внутрь.

В свою очередь окружной прокурор района Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвис сообщила, что следователи не обнаружили никаких доказательств саботажа. По ее словам, следствию уже известно, кто зарядил кольт 45 калибра, из которого был сделан роковой выстрел. Расследование по делу продолжается, и, по словам прокурора, обвинения все еще могут быть предъявлены.

После того, как иск был подан в суд, на своей странице в Facebook Светной сделал официальное заявление, в котором выразил слова поддержки, прозвучавшие в его адрес и в адрес семьи Галины.

"31 октября мы в последний раз попрощались с Галиной. Я до сих пор не могу поверить, что ее больше нет с нами. У меня сердце разрывалось, когда в моих объятьях рыдала мать, которая до сих пор не понимает, как ей пережить потерю своего ребенка. Какая ужасная трагедия и несправедливость, когда человек лишается жизни на кино съемочной площадке, создавая искусство", – пишет он.

Светной подчеркнул, что его пост после трагедии вызвал бурю реакций, и теперь пришло время дать комментарии, поскольку многие СМИ неверно интерпретировали его слова.

"В моем обращении не было обвинения конкретных лиц. Наоборот, мой пост был адресован продюсерам всего мира, призывая не экономить деньги на персонале и нанимать профессионалов, поэтому я написал на двух языках — английском и русском. Кинообщественность меня поддерживает, и я благодарен за это. Я не обвинял и не обвиняю никого лично, и тем более кого-то одного", – заверил Светной.

[ + – ] Сергей Светной и его адвокат Гэри А. Дордик

Он пишет, что в создании фильма участвует много людей, и каждый человек должен делать свою работу и нести полную ответственность за нее:

"Я думаю, это важно давать возможность молодым и менее квалифицированным людям работать на киносъемочных площадках, но всегда за каждым молодым кадром должны стоять опытные люди, которые могут научить, предостеречь от ошибок и предотвратить трагедии".

Однако безопасность на площадке должна быть априори, уверен Сергей:

"Моя позиция была и остается прежней – помните о безопасности, нанимайте опытных профессионалов в департаменты, хотя бы одного на каждый департамент, думайте о людях, с которыми вы работаете, и создавайте безопасные условия для работы. Продюсеры всего мира, я повторяю, это обращение к вам".

Сергей Светной родился в Германии, но вырос в Украине. Он оператор и светотехник, сопродюсер компании DA! ФИЛЬМЫ. За свою карьеру снял десятки художественных фильмов и снял сотни отмеченных наградами телевизионных рекламных роликов и музыкальных клипов. Среди тех, с кем он сотрудничал на съемочной площадке, – Даниэль Готтшалк, Франко Парони, Серж Роман, Павел Эдельманн Тоник Кей, Вилко Филак, Ялло Фабер и многие другие. В тот роковой день именно он подхватил падающую после ранения Галину Хатчинс, а также рассказал о последних минутах ее жизни.

Трагедия, произошедшая в Нью-Мексико, уже заставила других продюсеров пересмотреть правила использования оружия на съемках. Так, актер и продюсер Дуэйн Джонсон уже заявил, что на производстве его фильмов больше никогда не будет настоящего оружия.