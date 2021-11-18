Против Алека Болдуина и продюсеров фильма "Ржавчина"подан второй иск из-за гибели Галины Хатчинс

Руководитель сценария Мейми Митчел обвиняет Алека Болдуина и продюсеров картины в нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда.

Мейми Митчелл, руководитель сценария вестерна "Ржавчина" с участием Алека Болдуина, на съемках которого была случайно убита оператор из Украины Галина Хатчинс, подала иск в суд против актера и продюсеров картины, заявив, что роковая стрельба на съемочной площадке в прошлом месяце оставила ее в депрессии, страхе и тревоге за свое будущее, сообщает Nation World News Desk.

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На пресс-конференции в Лос-Анджелесе Митчелл, которая обвиняет указанных в документе людей в "нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда", рассказала о моменте, Болдуин выстрелил из револьвера, смертельно ранив Галину Хатчинс, а также нанеся травму режиссеру Джоэлу Соузе.

"Я никогда не забуду, что произошло в тот день на съемках "Ржавчины". Я снова и снова переживаю стрельбу, звук взрыва и выстрел",– сообщила Митчелл сквозь слезы, объясняя, что она стояла рядом с двумя пострадавшими и вызвала скорую помощь.

"Я подавлена. Я не чувствую себя в безопасности. Я чувствую, что в любой момент со мной может случиться что угодно, и рядом со мной те, кто мне небезразличен. Я боюсь будущего. Эта жестокая трагедия лишила меня радости", – добавила она.

По словам Мейми, Галина была ее новым, но хорошим другом. Митчел назвала Хатчинс "необычным и редким человеком и перспективным сотрудником".

В иске Митчелл утверждает, что Болдуин "взвел курок и выстрелил из заряженного пистолета, хотя предстоящая сцена, которая должна быть снята, не требовала использования огнестрельного оружия". Как режиссер сценария, Митчелл была хорошо знакома с точными деталями каждой сцены и отвечала за поддержание непрерывности на протяжении всего фильма.

[ + – ] Мейми Митчелл на пресс-конференции со своим адвокатом Глорией Оллред

Митчелл заявляет, что пистолет "был ненадлежащим образом подан" Болдуину первым помощником режиссера фильма Дэйвом Холлсом, а не оружейником или реквизитором, который должен отвечать за передачу огнестрельного оружия актерам.

В иске говорится о "нападении, умышленном причинении эмоционального стресса и умышленном причинении вреда".

[ + – ] Митчелл утверждает, что использование оружия вообще не было предусмотрено сценарием

Глория Оллред, которая представляет интересы Митчелл в суде, отметила, что то, что произошло на съемочной площадке, было "не просто халатностью со стороны Алека Болдуина или продюсеров фильма:

"Мистер Болдуин предпочел сыграть в русскую рулетку, когда выстрелил из пистолета, не проверив его и не попросив оружейника сделать это в его присутствии. Его поведение и поведение продюсеров "Ржавчины" были безрассудными".

На данный момент сумма штрафа и компенсаций, которые требудет Митчелл, не озвучивается.

Иск Митчелл последовал вслед за иском, поданным ранее главным светотехником вестерна и другом Галины Хатчинс Сергеем Светным. Он держал пострадавшего оператора на руках, когда та умирала.

Управление шерифа округа Санта-Фе все еще расследует стрельбу и выясняет, как боевые патроны оказались на съемочной площадке и в револьвере. По словам окружного прокурора Мэри Кармак-Альтвис, следствию уже известно, кто зарядил оружие.