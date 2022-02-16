Чоловік убитої українки Галини Хатчінс подав до суду на Алека Болдвіна

Вдівець упевнений, що смерті його дружини можна було уникнути, якби на майданчику було дотримано всіх вимог безпеки.

Сім'я 42-річного операторки родом із України Галини Хатчінс, яка загинула на зйомках фільму "Іржа" від випадкового пострілу з кольта, зарядженого бойовим патроном, подала до суду на Алека Болдвіна, повідомляє The Guardian.

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Родичі покійної, зокрема, її чоловік Метью, стверджують, що до її смерті на зйомках призвела нерозсудлива поведінка та скорочення витрат на виробництво картини. Вдівець упевнений, що трагедії можна було б запобігти, якби члени знімальної групи не проігнорували скарги на порушення безпеки.

У позові, крім Болдвіна, фігурують сім продюсерів як відповідачі — Раян Сміт, Аллен Чейні, Натан Клінгер, Раян Вінтерстерн, Анджул Нігам, Метью ДельП'яно й Емілі Салвесон, а також члени знімальної групи Сара Закрі, Дейв Голлсель, Хан Пікл і Сет Кенні.

Галина Хатчінс була вбита 21 жовтня 2021 під час підготовки до сцени на ранчо Bonanza Creek недалеко від Санта-Фе, штат Нью-Мексико. У момент, коли Болдвін тренувався діставати кольт із кобури, зброя випадково вистрілила. Куля потрапила Хатчінс у тулуб і застрягла в плечі режисера Джоела Соузи, що стояв позаду неї. Галину доставили повітрям до лікарні в Альбукерке, де вона померла. У неї залишилися чоловік Метью Хатчінс і дев'ятирічний син.

"Ми звикли до людей, які приїжджають з іншого міста, щоб грати в ковбоїв, які не вміють поводитися зі зброєю. Ви не даєте комусь пістолет, поки не проведете їм інструктаж із техніки безпеки... Ніхто ніколи не повинен помирати зі справжньою зброєю на знімальній майданчику уявного фільму", – заявив після трагедії повірений ранчо в Альбукерке Ренді Макгінн.

[ + – ] Галина Хатчінс із чоловіком Метью Фото: Instagram halynahutchins

Те, що трапилося, потрясло Голлівуд і змусило замислитися про безпеку виробництва та використання зброї на знімальному майданчику. Про це свого часу говорив і Двейн "Скеля" Джонсон, який має свою продюсерську компанію.

Цей позов – не перший у справі про загибель Хатчінс. Раніше до суду звернулися друг і колега Галини Сергій Свєтний, головний медик фільму Черлін Шеффер і Меймі Мітчелл, керівник сценарію.

Сам Болдвін упевнений, що всі позови мають бути відкликані, оскільки мав місце нещасний випадок на знімальному майданчику. Ба більше, він стверджував, що не тиснув на курок.

"Хтось відповідає за те, що сталося, і я не можу сказати, хто це, але це не я", — заявив актор.

Офіс шерифа Санта-Фе розслідував інцидент і встановив, що Гутьєррес Рід, недосвідчена 24-річна зброярка та помічниця з реквізиту, зарядила Colt .45 патронами, які, на її думку, були муляжами, а потім передала пістолет Голлсу, першому помічнику режисера, заявивши, що він "холодний", тобто без бойових набоїв. Проте пізніше поліція з'ясувала, що патрон якраз був бойовим.

У свою чергу, Гутьєррес подала до суду на Сета Кенні, який поставив боєприпаси для знімального майданчика, стверджуючи, що він поставив коробку з бойовими патронами з неправильним маркуванням.

Нагадаємо, невдовзі після трагедії на знімальному майданчику Алек Болдвін зустрівся з Метью Хатчінсом, пообіцявши всіляку підтримку.