Алек Болдвін стверджує, що не натискав на спусковий гачок револьвера, — ABC News

Про це він розповів у своєму першому офіційному інтерв'ю після трагедії на знімальному майданчику.

Голлівудський актор Алек Болдвін дав ABC News своє перше офіційне інтерв'ю після трагедії на зйомках фільму "Іржа", тизер якого опубліковано на сайті видання. Інтерв'ю, в якому Болдвін докладно розповів про подію, провів ведучий каналу Джордж Стефанопулос. У ньому актор стверджує, що не натискав на спусковий гачок пістолета, з якого було смертельно поранено операторку Галину Гатчінс.

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"Я не натискав на спусковий гачок... Я ніколи не спрямував би на когось пістолет і не натиснув би гачок — ніколи", — сказав актор в інтерв'ю, повна версія якого стане доступна 3 грудня о 03:00 за київським часом.

Болдвін також висловив припущення, що хтось вставив патрон у револьвер, "який навіть не повинен був перебувати" на знімальному майданчику.

Нагадаємо, що під час зйомок вестерну "Іржа" в Нью-Мексико 63-річний актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. У зв'язку з цим Фокус з'ясовував ситуацію з правилами безпеки на знімальних майданчиках українського кінематографу. З'ясувалося, що в Україні нещасних випадків під час зйомок вистачає, але інформація про них не виходить за межі кіноцеху.